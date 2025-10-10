Ilska i Peking: ”Har mycket negativt att säga”

Det stormar om IFK Norrköping.

Krisklubben kämpar i botten av tabellen samtidigt som sportchefen Magni Fannberg har lämnat.

– Föreningen är i en öppen hjärtoperation just nu, säger David Moberg Karlsson till NT.

Foto: Bildbyrån

Med fyra omgångar kvar av allsvenskan 2025 är IFK Norrköping inblandat i bottenstriden. ”Peking” har bara fyra poäng ned till Östers IF på negativ kvalplats, och vill det sig illa för klassikerklubben kan det bli en riktig mardrömshöst i Norrköping.

Samtidigt har klubbens sportchef, Magni Fannberg, lämnat sitt uppdrag. Enligt tidigare uppgifter ska ”Pekings” ordförande Martin Gyllix tagit över flera av Fannbergs uppgifter, däribland kontraktsförhandlingarna med huvudtränaren Martin Falk. Där till har det även Håkan Ericson kopplats ihop som tänkbar ersättare till Fannberg.

– Jag kan sitta här och säga allt negativt jag känner. Jag har mycket negativt att säga. Men att lägga tid och energi på det just nu i det läget vi är i nu är inte bra. Det måste alla i den här staden förstå. Vi måste stå samman i det här. Vi kan inte prata om allt det negativa hela tiden. Det är vad det är. Stökigt är det. Men det handlar om att försöka fokusera på det positiva nu, säger Arnór Traustason till NT.

Foto: Bildbyrån

”Öppen hjärtoperation”

Även den skadade stjärnan David Moberg Karlsson vittnar om att det är stökigt bakom kulisserna i IFK Norrköping.

– Föreningen är i en öppen hjärtoperation just nu. Någonstans behövs väl det. Sen, vilka anställningar som ska bort och vilka som ska tillkomma, det är det jobbet styrelsen är vald till att göra. Jag vet ingenting om vad som skett bakom kulisserna vid övergångar och icke övergångar. Man hoppas att det dem gör är rätt för föreningen övertid. De har nog bättre kompetens än mig i det, säger han till lokaltidningen.

IFK Norrköping ligger på 12:e plats med fyra omgångar kvar. ”Peking” tar emot Malmö FF nästa lördag, den 18 oktober.