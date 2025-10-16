Imam Jagne: ”Jag startat många matcher och inte levererat”

Imam Jagne har gått från startspelare till inhoppare i Blåvitt.

I de tre senaste matcherna har han till och med blivit kvar på bänken.

– Jag söker inte förklaringar. För mig är det inte relevant så länge vi vinner matcher, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Imam Jagne var en prestigevärvning för IFK Göteborg inför säsongen när han plockades från Mjällby.

Mittfältaren var given under inledningen av säsongen, men ju längre in på säsongen vi kommit har han förpassats allt mer till bänken.

Trots att ha blivit utan inhopp i tre raka matcher så är det ingen dyster Jagne som uttalar sig om situationen.

– Jag söker inte förklaringar. För mig är det inte relevant så länge vi vinner matcher. Om tränarna anser att vi vinner bäst genom att jag sitter på bänken i 90 minuter, då är det bara att köra på det. För mig är det självklart, säger han till GP.

Mittfältaren skyller inte heller på någon annan för att speltiden minskat.

– Alltså, jag kommer inte sitta här och säga att jag är superglad över att sitta på bänken. Det är jag inte, det förstår du själv, men samtidigt har jag startat många matcher och inte levererat. För mig handlar det bara om att göra allt i min makt för att komma tillbaka från bänken. Mer än så kan jag inte göra, säger han till GP.

Totalt den här säsongen har det blivit 22 framträdanden i allsvenskan för mittfältaren.