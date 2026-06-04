Dif-stjärnans ord: ”Saker har inte hållits”

Mikael Anderson ryktas bort från Djurgårdens IF.

Nu talar mittfältaren ut om uppgifterna.

– Jag försöker hålla det mellan klubben och mig så mycket som möjligt, säger han enligt danska Viaplay.

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Mikael Anderson plockades in som en prestigevärvning till Djurgårdens IF i fjol. På senare tid har islänningen förpassats till bänken av huvudtränare Jani Honkavaara och det har i stället blivit inhopp.

Nyligen rapporterades det om att Anderson kan lämna Djurgården i sommar och att det pågår diskussioner med klubben. Anderson menar att Dif inte har hållit saker som de lovade när han anslöt i vintras.

– Det här är samtal som faktiskt har pågått med personer och klubben. När jag kom till klubben fanns det en del saker som utlovades som kanske inte helt har hållits. Det är kanske därför vi har tagit de samtalen hit, säger Mikael Anderson enligt danska Viaplay.

Vad det rör sig om vill mittfältsstjärnan inte berätta:

– Jag försöker hålla det mellan klubben och mig så mycket som möjligt. Jag älskar verkligen att vara i klubben, fansen är fantastiska. Det är en fantastisk plats att spela på, staden är fantastisk. När jag flyttade hit fanns det en annan sportchef. Han är borta. Kanske försvann en del saker som man hade pratat om också, säger han.

Enligt den danska sajten Bold.dk visar Al-Qadsiah och Malmö FF intresse för Anderson.

27-åringen noteras för fyra mål och en assist på åtta tävlingsmatcher i år.