Bleon Kurtulus är klar för Malmö FF och årets kanske mest spännande allsvenska övergång är en verklighet.

FotbollDirekt i en första intervju med supertalangen sedan flytten till mesta mästarna.

– Det var ett lätt val då jag vill spela i Sveriges absolut största klubb, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har varit i stort sett klart med Malmö FF och Bleon Kurtulus sedan FotbollDirekts avslöjande häromveckan.

Nu står det klart att övergången är verklighet sedan klubbarna kommit överens om de sista detaljerna och Kurtulus presenterats denna tisdagskväll.

FotbollDirekt har fått en första intervju med den svenske U21-landslagsmannen som inte säger sig haft någon beslutsvånda, trots tidigare uppgifter om Hammarby, Djurgården och Serie A.

– Jag valde MFF för att det kändes som rätt klubb. Jag vill ut på Europa-scenen i lagom takt. Jag känner mig otroligt taggad och redo för att ta mig an utmaningen och behöver spela framför mycket publik för att bli ännu bättre, säger Kurtulus till FotbollDirekt.

Du har nämnts för både utländska klubbar i Serie A och Djurgården och Hammarby. Har det varit svårt att välja?

– Jag har ju vetat om intresset men har tagit allt med en klackspark då jag själv inte vill ha bråttom ut i Europa, säger han och betonar:

– Jag behöver 50-100 allsvenska matcher till i kroppen och det är matcher jag vill spela för Sveriges absolut största klubb.

Hyllningen av Pontus Jansson: ”Kommer att betyda mycket”

Pontus Jansson. Foto: Bildbyrån

Du beskrivs redan som en av allsvenskans bästa mittbackar. Hur bra anser du dig själv vara?

– Jag är väldigt bra men har utrymme för att bli ännu bättre för att inom snar framtid spela i en europeisk stor liga och en stor klubb. Men just nu är allt fokus på MFF och att ta en startplats.

Hur ser du på Pontus Jansson som spelare – och hur ni passar ihop?

– Pontus har haft en otroligt fin och stor karriär utomlands och det är en spelare jag kan lära mycket av. Han kommer att betyda mycket. Hans närvaro kommer att hjälpa mig framåt mot mitt och klubbens mål – att bli bättre och att vinna SM-guld.

Hur ser du på a-landslaget?

– Om jag sköter mina kort rätt i MFF så vet jag att jag förr eller senare spelar för A-landslaget. Det är en ära.

– Jag vet att om min utveckling fortsätter så kommer jag att bli kallad. Men först så tar vi en dag i taget och målet just nu är en startplats i MFF och min plats i Sveriges U21, avslutar Kurtulus.

Den 18-årige supertalangen som presenterats av Malmö FF denna tisdagskväll har skrivit på ett femårskontrakt med Skåneklubben.