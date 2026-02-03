Officiellt: MFF värvar från HBK – FD:s avslöjande bekräftat

Nu är det klart.

Malmö FF värvar Bleon Kurtulus, 18, från Halmstads BK.

– Jag är otroligt taggad på att direkt få komma ner till resten av truppen i Spanien och träffa mina nya lagkamrater, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Redan höromveckan kunde FotbollDirekt avslöja att Malmö FF var i slutförhandlingar med Halmstads BK om en övergång för den 18-åriga mittbacken Bleon Kurtulus. Förhandlingarna mellan klubbarna har sedan dess fortskridit och tidigare i veckan kunde FotbollDirekt avslöja att affären var i hamn.

Nu meddelar Malmö FF att mittbackstalangen ansluter.

– Det känns väldigt bra att allting är klart och att jag äntligen är på plats här i Malmö. Det är magiskt tryck här inne på Eleda Stadion, jag vet hur svårt det är att komma hit som motståndare och ser mycket fram emot att spela inför de här fantastiska supportrarna, säger han via klubbens hemsida.

Den unge försvararen har skrivit på ett femårskontrakt med Malmö FF.

– Bleon är en tekniskt skicklig mittback med god spelförståelse som trots sin unga ålder också visat stor mognad i sitt beslutsfattande. Han är en ung talang med utvecklingspotential, samtidigt som prestationerna i allsvenskan i fjol visade att nivån redan nu är hög, säger fotbollschef Daniel Andersson.