2012 hade Janne Andersson en idé om att två unga strikers kunde bilda anfallspar i IFK Norrköping.

Fyra och ett halvt år senare startade Christoffer Nyman och Isaac Kiese Thelin på topp i A-landslaget.

– Dagen innan så ringde jag Stefan Hellberg och sa ”De blev inte allsvenskt par utan de blev ett landslagspar”, säger Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Christoffer ”Totte” Nyman är historisk i IFK Norrköping. 2–0-förlusten mot BK Häcken i förra helgen blev anfallarens 322:a allsvenska match för ”Peking”. Med det gick han om Åke ”Bajdoff” Johansson och blev IFK Norrköpings meste allsvenska spelare genom tiderna.

Kolla på det här 💙



322 allsvenska matcher för IFK Norrköping – flest någonsin. Igår skrevs ytterligare ett kapitel i vår 128-åriga historia när kapten Christoffer Nyman klev förbi Åke Bajdoff Johansson.



— IFK Norrköping (@ifknorrkoping) September 28, 2025

– Jag fick enorm kärlek och påminnelse av fansen efter matchen. Det värmer mycket och man blir lite känslosam, sa ”Totte” till HBO Max efter matchen.

För 322 matcher sedan var Christoffer Nyman en 18-årig anfallare som precis hade skjutit Norrköping upp i allsvenskan igen. Då fick han chansen för första gången av den dåvarande ”Peking”-tränaren Janne Andersson och gjorde debut i den svenska högstaligan med ett inhopp mot Gais 2011.

– 2012 var vi på Mallorca på träningsläger. Jag och Stefan Hellberg, som var min assisterande tränare, stod och kollade på träningen. Vi hade stort spel och i ena laget spelade Imad Khalili och Gunnar Heidar Thorvaldsson forwards. Gunnar, som jag hade haft i Halmstad innan och som hade varit allsvensk skyttekung ett antal år innan, och Imad som blev det (allsvensk skyttekung, reds. anm.) sen. Han var hos oss fram till augusti då han gick till HIF och blev allsvensk skyttekung, berättar Janne Andersson och fortsätter:

– Jag har haft lyckan och flytet att jag alltid har haft bra forwards. De två var de som skulle spela var det tänkt. I det andra laget hade vi Isaac Kiese Thelin och ”Totte” Nyman, båda 20 år gamla. När vi stod där och pratade, jag och Stefan, tyckte jag att Isaac och ”Totte” var bra. Det fanns potential och en jäkla bra attityd på spelarna. De var ”fighters” och hade mycket av det här som man gillar. Dessutom var de bra målskyttar. Vi stod där och spekulerade och jag sa att ”Jag undrar om de inte kan bli ett allsvenskt anfallspar någon gång i framtiden?”.

Kiese Thelin och Nyman i IFK Norrköping 2014. Foto: Bildbyrån

”Det är en fin historia”

Så blev det dock aldrig. År 2014 lämnade Kiese Thelin ”Peking” för Malmö FF och gjorde direkt storsuccé i himmelsblått.

Fyra och ett halvt år gick och ett skrällartat guld med IFK Norrköping senare stod Janne Andersson som ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Då gav han flera ”Peking”-produkter chansen i sin första landslagstrupp, och spelare som Nyman, Kiese Thelin och Alexander Fransson fick kalla sig själva för A-landslagsmän.

– Jag började med Holland hemma i VM-kval, det var direkt skarpt läge. Sedan var det Luxemburg borta, Bulgarien hemma, Frankrike borta – det var mina fyra första matcher i ett VM-kval, säger Janne Andersson och skrattar.

– Femte matchen var Ungern borta i en träningsmatch. Då gjorde jag som jag gjorde senare för det allra mesta; de som hade spelat tävlingsmatcher fick vila och övriga spelare i truppen fick spela träningsmatcher. Då startade jag i Ungern borta, en match som vi vinner med 2–0, med ”Totte” Nyman och Isaac Kiese Thelin som forwards. Det är en fin historia.

Startelvan mot Ungern 2016. Foto: Bildbyrån

– Dagen innan så ringde jag till Stefan Hellberg och sa ”Nu ha jag bestämt laget till i morgon. De blev inte allsvenskt par utan de blev ett landslagspar, Isaac och ”Totte””.

Totalt har duon gjort över 500 matcher i allsvenskan för IFK Norrköping respektive Malmö FF. De har öst in nästan 200 mål och skrivit in sig själva i svensk fotbolls historieböcker för alltid.

– De blev ganska bra på varsitt håll. Men att vi stod och undrade om de inte kunde spela ihop i allsvenskan, och sedan så spelade de ihop i A-landslaget – det är helt fantastiskt, avslutar Andersson.