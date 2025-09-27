Häcken tog viktig seger – Nyman rekordman

BK Häcken tog emot IFK Norrköping i allsvenskan.

Matchen slutade 2–0 till Hisingenklubben.

Foto: Bildbyrån

Inför matchen mellan BK Häcken stod det klart att Christoffer Nyman blir IFK Norrköpings mesta allsvevnskan spelare någonsin. Anfallaren gjorde sin 322:a framträdande i matchen mot Häcken.

Matchen blev dock ingen vidare för Nyman och hans Peking. Efter en mållös första halvlek var det Häcken som tog ledningen när Amor Layouni sköt en boll som styrde på Max Watson in i eget mål.

I den 72:a minuten stängde Hisingenklubben matchen när Isak Brusberg slog in 2–0-målet. Mot slutet av matchen tvinagdes Peking-kaptenen Nyman kliva av med en lindat lår.

Segern för Häcken innebar att de gick om Norrköping i tabellen. Båda lagen har 29 poäng men Häcken har bättre målskillnad.

– Efter att vi gör mål där så blir det väl lite att bevaka ledningen men det tycker jag vi gör på ett bra sätt också, säger Häckens Filip Helander efter matchen till HBO Max.