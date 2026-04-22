Johanssons lättnad: ”För många matcher…”

Foto: Bildbyrån

Piotr Johansson lämnade Kalmar FF för Djurgården 2022. Under onsdagens match mot Elfsborg lyckades högerbacken göra sitt första allsvenska mål i den blårandiga tröjan.

Det var på hörna som Johansson nådde högst, vilket gav Dif ledningen i den första halvleken.

– Det tog helt för många matcher för det där första målet i allsvenskan, men jävligt skönt, som sagt en hörnvariant som vi övat på, säger Johansson i TV4:s sändning.

31-åringen har sina aningar om varför han kunde stå relativt fri vid upprinnelsen till fullträffen.

– Jag är ju inte så målfarlig så de släppte väl mig, förklarar han skrattandes.

Piotr Johansson har hittills gjort 112 matcher i Djurgården.





