Johanssons lättnad: ”För många matcher…”
Piotr Johansson anslöt till Djurgården 2022.
Nu har högerbacken gjort sitt första allsvenska mål i klubben.
– Jag är ju inte så målfarlig, säger han i TV4:s sändning.
Piotr Johansson lämnade Kalmar FF för Djurgården 2022. Under onsdagens match mot Elfsborg lyckades högerbacken göra sitt första allsvenska mål i den blårandiga tröjan.
Det var på hörna som Johansson nådde högst, vilket gav Dif ledningen i den första halvleken.
– Det tog helt för många matcher för det där första målet i allsvenskan, men jävligt skönt, som sagt en hörnvariant som vi övat på, säger Johansson i TV4:s sändning.
31-åringen har sina aningar om varför han kunde stå relativt fri vid upprinnelsen till fullträffen.
– Jag är ju inte så målfarlig så de släppte väl mig, förklarar han skrattandes.
Piotr Johansson har hittills gjort 112 matcher i Djurgården.
