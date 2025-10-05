Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Blåvitt tar emot Bajen – här är elvorna

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

IFK Göteborg tar emot Hammarby.
Mycket står på spel i toppen denna söndag.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg mot Hammarby på Gamla Ullevi denna söndag.
Bajen måste vinna för att guldet inte ska vara klar för Mjällby AIF, samtidigt som Blåvitt behöver poäng för att hänga med i kampen om en Europaplats.

Inför dagens drabbning så har nu startelvorna släppts:

STARTELVOR:

IFK Göteborg: Bishesari – Santos – Svensson – Erlingmark – Eriksson – Kruse – Thordarson – Heintz – Alioum – Fenger – Clemmensen.

Hammarby IF: Hahn – Fofana – Eriksson – Vagic – Winther – Tekie – Karlsson – Besara – Lahdo – Abraham – Okeke.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt