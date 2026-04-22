JUST NU: Elfsborg vände och vann mot Djurgården

IF Elfsborg tog emot Djurgården i allsvenskan.

Det slutade 2–1 till hemmalaget.

IF Elfsborg tog en uddamålsseger borta mot Degerfors i helgen efter ett frisparksmål av Julius Magnusson. Under onsdagen tar de emot Djurgården på Borås Arena. ”Blåränderna” föll senast hemma mot Malmö FF där Sead Haksabanovic blev matchhjälte.

När startelvorna presenterades stod det klart att Elfsborgs manager Björn Hamberg ersatte duon Per Frick och Arber Zeneli med Frederik Ihler och Ari Sigurpalsson

Djurgården gjorde tre förändringar i elvan från MFF-mötet. Mikael Marques ersatte Jacob Une samtidigt som Peter Langhoff och Joel Asoro startade i stället för Hampus Finndell och Oskar Fallenius.

Djurgården tog ledningen i den 20:e minuten efter att Piotr Johansson nickat in bollen på hörna. Dif-försvararens första mål i allsvenskan sedan den 1 november 2020.

Kort senare fick Elfsborg straffspark efter att Matias Siltanen dragit ner Sebastian Holmén. Frederik Ihler klev fram och satte kvitteringen.

I den andra halvleken fick hemmalaget en chans i tre mot två men Taylor Silverholts skott flög långt över Djurgårdens mål.

Med knappt tre minuter kvar vände Elfsborg efter att Julius Magnussons inlägg hittat förbi Rinne från en snäv vinkel.

Matchen slutade 2–1 till Elfsborg och det blev Djurgårdens andra raka förlust.

Startelvor:

Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Ihler, Silverholt, Sigurpalsson

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Marques, Larsson – Langhoff, Siltanen – Asoro, Hegland, Åslund – Lien