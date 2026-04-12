Helt borta för Djurgården – därför saknas han

En av Djurgårdens bästa spelare mot Gais.

Men när laget nu spelar hemmapremiär mot KFF saknas Piotr Johansson helt.

Han var med i matchtruppen som Djurgården skickade ut i går, men när elvan presenterades en timme före avspark mot Kalmar FF saknades Piotr Johansson helt i samma trupp.

Detta en spelare som kom med i omgångens lag av FD senast efter sin insats i segern mot Gais, Johanssons första allsvenska start sedan derbyt mot Hammarby i juni 2024 där han drog korsbandet.

”Riktigt skoj, det var nästan två år sen sist som jag senast startade i allsvenskan. Otroligt kul att vara tillbaka”, sa Johansson till FD i veckan.

Enligt Fotbollskanalen har högerbacken fått kasta in handduken på grund av sjukdom.

Ersättaren Mikael Marqués tackade för förtroendet i Johanssons frånvaro genom att spela fram till Bo Heglands ledningsmål mot KFF redan i andra minuten.

