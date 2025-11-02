Johan Larsson startar i sista hemmamatchen

Elfsborg tar emot AIK i allsvenskan.

Då gör Johan Larsson, 35, sin sista hemmamatch för Boråsklubben.

Trotjänaren får förtroende från start.

Foto: Bildbyrån

✔️ Följ matchen LIVE här!

Det är krismöte i allsvenskan när Elfsborg tar emot AIK i seriens näst sista omgång. Hemmalaget har bara vunnit en match (mot Öster) på de senaste tio försöken och ligger på en åttondeplats i tabellen, medan gästerna ”Gnaget”, på sjundeplatsen, inte har vunnit på fem raka matcher.

Matchen på Borås arena blir trotjänaren Johan Larssons allra sista hemmamatch. Den 35-åriga Elfsborgsikonen lägger skorna på hyllan och kommer att tackas av efter matchen. Då får Larsson förtroende från start i sista hemmamatchen.

✔️ Läs också: Larsson hyllas i sista hemmamatchen: ”Otroligt stolt”!

– Vi se om det blir från start eller inte, det beror på situationen och de taktiska detaljerna. Men Johan kommer att spela, hundra procent, sa managern Oscar Hiljemark till FotbollDirekt tidigare i veckan.

Matchen startar klockan 14:00.

Startelvor:

IF Elfsborg:

Pettersson – Larsson, Wikström, Buhari, Hult – Magnusson, Olsson – Hedlund, B. Zeneli, Wenderson – Frick.

AIK:

Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Nissen, Isherwood – Hove, Ali, Csongvai, Besirovic – Celina, Flataker.