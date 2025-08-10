ANALYS: ”Vunnit allt mot Djurgårdens fixstjärna”

SOLNA. Det är ovisst efter första akten i dagens derby.

Så väl AIK som Djurgården har haft ögonblick i en match som inte håller toppkvalitet.

AIK har har haft ett par riktigt giftiga möjligheter – Djurgården med liknande. Men så väl Kristoffer Nordfeldt som Jacob Rinne har varit i bubblan och bjudit på målvaktsspel av internationellt märke.

Det är helt enkelt båda keepers som stjäl rubrikerna så här långt när det bland utespelare inte finns någon som tar avgörande plats så här långt – även om Sotirios Papagiannopoulos varit stark i man-mot-man och vunnit alla dueller mot Djurgårdens fixstjärna Tokmac Nguen.

AIK har gjort sina anfall i större utsträckning över Theo Bergvalls kant – han har haft det svårare än Keita Kosugi så här långt.

Helhetsbilden så här långt då? Jo, nog är det ett visst övertag för AIK.

FotbollDirekts Casper Nordqvist har sin bild klar efter första halvlek.

– Trots mållösa första 45 minuter har det varit full körning på planen. Mycket underhållande och intensiv första halvlek där det lika gärna kunde ha slutat 2-2 som 0-0. Nordfeldts dubbelräddning i fjärde minuten högsta klass, detta bara dagar efter galna trippelräddningen i Conference League-kvalet. Landslagskeepern otroligt viktig för AIK, och likaså kul att se hur Jacob Rinne efter att ha varit fastfrusen på bänken nu kastas in i derbyt med sitt Dif-hjärta och varit en av lagets bästa och mest avgörande spelare i första halvlek. Det här derbyt kan sluta hur som helst, säger Nordqvist.

Matchen pågår, följ den här!