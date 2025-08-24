Mållöst mellan MFF och Blåvitt – Berg Johnsen missade straff

Klassikermöte i Skåne.

Malmö FF mot IFK Göteborg.

Då slutade det mållöst – efter att Lasse Berg Johnsen missat straff.

Malmö FF mot IFK Göteborg denna söndag.

Rivalmötet inleddes intensivt och de båda lagen skapade en del halvchanser direkt.

Matchens första riktigt farlig chans föll till IFK Göteborg då Tobias Heintz testade Melker Ellborg från distans, men MFF-målvakten klarade avslutet.

MFF:s första ordentliga chans kom i den 37:e minuten då Adrian Skogmar prickade stolpen, på efterföljande retur stod Elis Bishesari för en fin räddning.

I slutet av den första halvleken var båda lagen också nära att spräcka målnollan.

Anders Christiansen prickade samma stolpe som Skogmar och kort därefter sprang sig Max Fenger fri, men hans avslut klarade Ellborg.

Rivalmötet i Skåne var även mållöst när domaren blåste för halvtidsvila.

Efter ungefär 70 minuters spel skapade MFF två bra chanser på kort tid, Haksabanovic och Gudjohnsen stod för varsin nick, men vid båda tillfällen var Bishesari där och räddade.

Gudjohnsen sprang sig sedan fri några minuter senare, men även då stod Bishesari för en fin räddning.

MFF skulle få ett ännu bättre läge i den 81:a minuten, detta då hemmalaget tilldömdes en straff, men Lass Berg Johnsens straff räddades av Bishesari som fick upp en fot och på så sätt lyckades styra straffen över.

Straffsparken blev matchens sista riktigt heta chans och klassikermötet i Skåne slutade således 0–0.

Malmö FF: Ellborg – Stryger, Jansson, Djuric, Busanello – Skogmar, Berg Johnsen – Soumah, Christiansen, Bolin – Ekong

IFK Göteborg: Bishesari – Santos, Bager, Erlingmark, Tolf – Kruse, Thordarson – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger