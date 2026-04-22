JUST NU: Så startar Elfsborg och Djurgården

Elfsborg ställs mot Djurgården i allsvenskan.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

IF Elfsborg tog en uddamålsseger borta mot Degerfors i helgen efter ett frisparksmål av Julius Magnusson. Under onsdagen tar de emot Djurgården på Borås Arena. ”Blåränderna” föll senast hemma mot Malmö FF där Sead Haksabanovic blev matchhjälte.

När startelvorna presenterades stod det klart att Elfsborgs manager Björn Hamberg ersätter duon Per Frick och Arber Zeneli med Frederik Ihler och Ari Sigurpalsson

Djurgården har tre förändringar i elvan från MFF-mötet. Mikael Marques ersätter Jacob Une samtidigt som Peter Langhoff och Joel Asoro startar i stället för Hampus Finndell och Oskar Fallenius.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Ihler, Silverholt, Sigurpalsson

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Marques, Larsson – Langhoff, Siltanen – Asoro, Hegland, Åslund – Lien