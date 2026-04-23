Så startar Gais och Mjällby

Gais tar emot regerande mästarna Mjällby AIF.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar 19.00.

Foto: Bildbyrån

Fjolårstrean Gais har fått en tuff start på säsongen. Förutom att stjärnduon Gustav Lundgren och Kevin Holmén är långtidsskadade har Göteborgsklubben förlorat de tre inledande matcherna.

Under torsdagen tar Gais emot de regerande mästarna Mjällby AIF som vann senast mot Brommapojkarna.

I stjärnornas frånvaro väljer Gais-tränaren Fredrik Holmberg att starta med Blessing Dankwah och Robert Thorkelsson.

Startelvor:

Gais: Hermansen – Wängberg, Cardaklija, Beckman, Wendin Thomasson – Thorkelsson, Fagerjord, Sletsjøe – Dankwah, Salter, Niklasson Petrovic

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Norén, Iqbal – Nielsen, Thorell, Gustavsson, Tidstrand – Gustafson, Bergström, Manneh