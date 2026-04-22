Så startar Hammarby och HBK

Hammarby tar emot Halmstads BK på 3 Arena.

Nu har startelvorna presenterats.

Under onsdagen ställs Hammarby mot Halmstads BK i omgång fyra av allsvenskan. Bajen kommer från en jättekross mot nykomlingarna Örgryte IS medan HBK kryssade mot IFK Göteborg.

Bajens tränare Kalle Karlsson väljer att starta med nyförvärvet Oliver Hagen i stället för Montader Madjed.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Johansson Schellhas, Besara – Hagen, Abraham, Lind

Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Wallentin, Tõugjas – Damnjanovic Nilsson, Allansson, Ascone – Arvidsson, Liimatta, Kaspimalis – Faraj