Så startar Malmö FF och Sirius
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Malmö FF tar emot succélaget Sirius under torsdagen.
Så väljer lagen att ställa upp.
Malmö FF tog en viktig skalp borta mot Djurgårdens senast och nu tar de emot IK Sirius. Uppsalaklubben har inför matchen tagit tre segrar av tre möjliga.
I Malmö FF saknas målvakten Robin Olsen och lagkaptenen Pontus Jansson. Hemmalagets tränare Miguel Ramirez ersättare den rutinerade duon med Johan Dahlin och Bleon Kurtulus.
Matchen startar 19.00.
Startelvor:
Malmö FF: Dahlin – Stryger, Kurtulus, Rösler, Busanello – Ali, Lundbergh, Rosengren, Sjöstrand – Haksabanovic, Botheim
IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Nildén, Lindberg – Persson, Heier, Bjerkebo – Ure
Den här artikeln handlar om: