Så startar ÖIS och Malmö FF i premiären

I dag gör Örgryte IS och Malmö FF upp om tre poäng i premiären av allsvenskan.

Detta då man ställs mot varandra på Gamla Ullevi i Göteborg.

Matchen har avspark klockan 16.30.

Foto: Bildbyrån

Klockan 16.30 kommer Örgryte IS och Malmö FF att spela sin första allsvenska match 2026. Detta trots att SMHI har utfärdat en orange vädervarning i Göteborg till följd av stormen Dave.

Matchen är inte heller bara hemmalagets första i allsvenskan i år – utan den första i högstaligan sedan 2009. Tråkigt nog för sällskapet från Göteborg blir man utan tifo, då supportergruppen Östra Stå meddelade att det var omöjligt att genomföra till följd av de starka vindarna.

Vad gäller startelvorna kan vi konstatera att MFF-tränaren Miguel Angel Ramirez väljer att starta med Erik Botheim och Anders Christiansen i offensiven.

Öis ställer upp med Tobias Sana, Noah Christoffersson och William Hofvander längst fram.

Startelvor:

Örgryte IS: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Parker, Paulson – Parker-Price, Laturnus, Andreasson – Sana, Christoffersson, Hofvander

Malmö FF: Olsen – Karlsson, Jansson, Rösler, John – Ali, Rosengren, Karabeljov, Sigurdsson – Christiansen, Botheim