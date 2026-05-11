JUST NU: Så startar Sirius och Örgryte

Sirius tar emot Örgryte i allsvenskans sjunde omgång.

Då gör serieledarna en förändring i elvan.

Avspark 19.00.

Sirius har startat säsongen på allra bästa sätt och toppar tabellen efter sex spelade omgångar.

Under måndagskvällen ska de möta nykomlingarna Örgryte som ligger på negativ kvalplats.

Så blir Sirius-tränaren Andreas Engelmark tvingad att göra en förändring i elvan efter att Henrik Rönnlöf Castegren är avstängd två matcher. In kommer istället Viktor Ekström.

Örgryte får klara sig utan skaddade Noah Christofferson och gör tre ändringar i elvan. Sebastian Lagerlund, Charlie Vindehall och William Svensson ersätter Michael Parker, Anton Andreasson och William Hofvander.

Startelvor:

Sirius: Celic – Ekström, Soumah, Anker, Krusnell – Svensson, Heier, Lindberg – Jönsson, Ure, Bjerkebo

Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Paulson, Laturnus, Parker-Price, Vindehall, Svensson – Tibbling Ugwo, Sana

