Storslam för Mjällby – Stroud årets back: ”Otrolig säsong”

SOLNA. Elliot Stroud är årets back i allsvenskan 2025.

Mjällby-succén prisades på galan Allsvenskans Stora Pris.

– Jag tror inte riktigt vi har hunnit smälta allting än, säger SM-guldvinnaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mjällby-succén fortsätter och under onsdagskvällen blev storstjärnan Elliot Stroud utsedd till årets back på den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris.

Nyckelspelaren var en bidragande faktor till Mjällbys sensationella SM-guld och svarade för tio mål och fem assist på 28 allsvenska matcher.

Även Maif-kollegan Herman Johansson och Hammarbys Victor Eriksson var nominerade till priset. Mjällbys Noel Törnqvist vann årets målvakt.

– Tusen tack. Jag tror inte riktigt vi har hunnit smälta allting än, men förhoppningsvis kommer det väl allt eftersom. Vi kommer kunna se tillbaka på det här och vilken otrolig säsong vi har gjort, säger Stroud till FotbollDirekt.

Elliot Stroud är en av Mjällbyspelarna som hittills inte förärats en plats i det svenska landslaget, till skillnad från Törnqvist, Herman Johansson och Axel Norén. Frågan är dock när det är Strouds tur?

– Vi får väl se. Förhoppningsvis är det inom en snar framtid. Vi har haft en otrolig säsong och det hade kunnat vara vem som helst från Mjällby som hade kunnat ta emot det här priset. Alla där bak förtjänar det här minst lika mycket som mig.