JUST NU: IFK Göteborg besegrade tabelljumbon

IFK Göteborg tog emot IFK Värnamo.

Matchen slutade 1-0 till hemmalaget.



Under lördagen drog allsvenskans 22:a omgång i gång när IFK Göteborg gästades av jumbon IFK Värnamo i ett kamratmöte på Gamla ullevi.

”Blåvitt” kom senast från ett 0–0-resultat borta mot Malmö FF. Innan dess hade Göteborgsklubben vunnit tre raka allsvenska matcher och befann sig på sjundeplats i tabellen inför matchen mot Värnamo.

Ett utropstecken i hemmalagets matchtrupp var att Anders Trondsen, som är aktuell för en flytt bort från klubben, saknades i matchtruppen. När ”Blåvitt” presenterade truppen tidigare under lördagen fanns norrmannen med, men timmen innan matchstart ströks han ur truppen mot IFK Värnamo.

Inför avspark hyllades fanbäraren Gustav Svensson av publiken på Gamla ullevi för hans 400 matcher för klubben.

Den första halvleken bjöd på flera chanser för båda lagen. Tobias Heintz kom till ett farligt läge efter dryga kvarten men nicken blev minst sagt ofarlig.



Det såg länge ut att gå mot mållöst i halvtid men precis innan halvtid höll sig Noah Tolf framme på en hörna och skickade in 1–0.



I den andra halvleken var det IFK Göteborg som fortsatte trycka på och skapa lägen.



En bit in i den andra halvleken tvingades IFK Göteborg till ett ofrivilligt byte. Thomas Santos gick av skadad efter att tidigare ha tagit sig mot knä- och vadområdet. In kom i stället Felix Eriksson.

Det blev inga fler mål i matchen som slutade 1-0. IFK Göteborg ligger därmed för tillfället på en tredjeplats samtidigt som IFK Värnamo går fortsatt tungt längst ner i tabellen.

Startelvor:

IFK Göteborg:

Bishesari – Santos, Svensson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Thordarson – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger.

IFK Värnamo:

Keto – Larsson, Coulibaly, Mohammed, Björnström – Shamoun, Thern, Antonsen, Liimatta – Antonsson, Meriluoto.