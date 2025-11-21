Kalle Karlssons förvåning: ”Kunde inte se det komma”

Ibrahim Diabate gjorde ett mål i allsvenskan för Västerås i fjol.

Nu blev det 18 för Gais och delad skytteligavinst.

VSK-tränaren Kalle Karlsson medger att han är överraskad.

– Jag kunde inte se det komma, men han är en av de finaste och mest lojala spelare som jag tränat, säger Karlsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Kalle Karlsson är i ropet. Nyligen kunde FotbollDirekt avslöja att tränaren haft ett första möte med Hammarby som ersättare till Kim Hellberg – samme Hellberg som mer eller mindre ser förlorad ut till Middlesbrough.

Men Karlsson själv vill vare sig bekräfta eller dementera uppgifterna om mötet med Hammarby.

– Jag vill inte kommentera det, säger Karlsson till FD.

Dessutom ska AIK ha Karlsson som ett hett alternativ att ta över efter hårt kritiserade Mikkjal Thomassen. Frågan är hur den Sri Lanka-födde 43-åringen ser på skriverierna om att både en och två storklubbar från Stockholm vill ha honom.

– Jag vill inte kommentera det alls. Vad jag än säger kommer det få spinn.

Glädjen över VSK:s comeback: ”Intresset i stan är enormt”

Karlsson var med och tog upp Västerås till allsvenskan inför förra året, vilket var första gången sedan 1997 som VSK spelade i landets högsta serie. Trots att laget spelade en attraktiv fotboll som gladde många blev det degradering direkt.

Nu efter blott en säsong i superettan tog sig VSK tillbaka till allsvenskan – och nu hoppas klubben att Karlsson ska bli ny sportchef i föreningen då man redan gjort klart med Karlssons assisterande som ny huvudtränare. Vad som händer med Karlsson i vinter är ovisst, men han är stolt över att laget spelar allsvenskt 2026.

– Det betyder massor. Det var en otroligt stor grej med allsvenskan i fjol för hela staden. Nu är vi tillbaka och intresset i stan är enormt. Det finns mycket att bygga vidare på.

Överraskad av Diabates succé: ”Han gjorde inte mål…”

En spelare som Karlsson hade i superettan 2023 och allsvenskan i fjol var Ibrahim Diabate – som inför den här säsongen lämnade för Gais. Det blev blott fyra mål i VSK (ett i allsvenskan) medan ivorianen i år smällde in 18 baljor för Gais vilket han blev delad skyttekung på ihop med Djurgårdens August Priske.

Karlsson medger förvåning över succén, men är samtidigt bara glad för anfallarens skull.

– Jag kunde inte se det komma. Vi tyckte att han var en väldigt bra forward som var otroligt nyttig. Han var bra i många delar av spelet men han gjorde inte mål… det var temat för vår säsong i fjol. Men jag är jätteglad för hans skull, han är en av finaste och mest lojala spelare som jag tränat. Jag unnar honom all framgång.