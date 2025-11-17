AVSLÖJAR: Bajen har träffat succétränaren 

Hammarby sitter i ett mycket känsligt läge med Kim Hellberg och nu ser han ut att vara förlorad till Middlesbrough.

Samtidigt pågår i högsta grad saker kring en ersättare för Bajen och enligt flera källor för FotbollDirekt har ett första möte ägt rum med VSK-tränaren Kalle Karlsson.

Foto: Bildbyrån

Två andraplatser. Frågan är om det blir Kim Hellbergs arv i Hammarby?

Frågan är om det slutar med det?

Efter två framgångsrika så ser det ut att vara över.

Denna måndagsmorgon kommer uppgifter om att det ser ut att bli Middlesbrough för Hellberg, han har nämligen uppgetts vara överens med klubben, detta enligt såväl Expressen som Fotbollskanalen.

Detta efter att tidigare ha rapporterats vara högaktuell för Swansea.

Hellberg. Foto: Bildbyrån

I ett första möte

Vägen vidare för Hammarby är i nuläget oklar men ett namn som har nämnts är Kalle Karlsson.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt så har nu Bajen haft ett första möte med tränaren som nyligen har tagit Västerås SK tillbaka till allsvenskan.

Sittningen mellan parterna uppges ha varit god.

FD har även uppgifter om att den allsvenska nykomlingen aktivt tittar på ersättare till Karlsson.

Men samtidigt är han inte ensam kandidat för Hammarbys ledning som även uppges även ha träffat ett par andra alternativ.

Hammarby är dock inte ensamma om att visa intresse för Karlsson. AIK har även nämnts kring succétränaren, där han ses som en tänkbar ersättare ifall Mikkjal Thomassen tvingas bort.