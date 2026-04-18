TRE PUNKTER: ”Besvikelsen inför VM förståelig – glänste allra mest i Bajen”

STOCKHOLM. Hammarby pulvriserade Örgryte och vann med hela 8-1.

Bäst av alla, trots Nikola Vasics hattrick, var Montader Madjed och visst förstår man frustrationen då han ser ut att ratas en irakisk VM-plats.

Örgryte sov lika mycket som Djurgården

Malmö lurade Djurgården med en hörnvariant i går – men lika mycket stod Djurgården också och sov när de glömde bort Sead Haksabanovic på borte stolpen som rakade in det avgörande 1-0-målet på volley. Nu var det samma visa på 3Arena när Bajen inte ens ett dygn efter Dif-MFF tog emot Örgryte inför en ny publikfest. Efter 18 minuter gjorde Hammarby 2-0 och det var en repris på MFF:s segermål mot Djurgården. Noah Persson serverade hörnan fram till Nahir Besara som på volley smekte in bollen i nät. Men lik förbannat måste man också konstatera att Öis stod och sov på hörnan lika mycket som Dif i går – för det får ses som svagt försvarsspel när en spelare bara glöms bort, inte minst när det är avslutare av rang som Haksabanovic och Besara. Ska Öis överleva årets allsvenska efter första säsongen här sedan 2009 får de börja med att vara vakna.

Noah Perssons revansch efter oväntade petningarna

En av Hammarbys bästa spelare i cupen, men när Bajen spelade allsvensk premiär var Noah Persson oväntat petad mot sitt gamla Mjällby. I stället valde Kalle Karlsson att flytta ut mittbacken Frederik Winther till vänster för att göra plats åt Ibrahima Fofana. Inget fel med det, men sett till hur bra Persson hade varit dessförinnan var petningen märklig och samma procedur blev det ju senast i förlustmatchen mot Sirius. Men nu var Persson tillbaka i elvan och Fofana i stället bänkad. Då tackade fjolårssommarens prestigevärvning från Young Boys som ersättare till Shaquille Pinas att skicka iväg en raket från distans i bortre krysset. Ett drömmål och därefter var det ju också Persson som slog den hörna som Besara förvaltade till 2-0. Ni hör ju själva, Perssons vänsterfot är ett ruskigt vapen och vilken revansch efter bänkplatserna.

Madjeds besvikelse inför VM är fullt förståelig

”Vill tränaren inte ha mig så skiter jag i det, men klart man blir arg”. Orden var Montader Madjeds till FD häromveckan efter att han ratats en plats i Iraks playoff-trupp till VM som efter en nervkittlande batalj mot Bolivia på neutral mark i Mexiko löste biljetten till världsmästerskapet – Iraks första VM sedan 1986 i just Mexiko. Men Madjed tror inte att han kommer få följa med till VM trots att han tidigare varit med i landslaget och trots att han ser bättre ut än någonsin i Hammarby. För nu under lördagen var det Madjed som glänste allra mest. Högeryttern hade lekstuga på sin högerkant och 5-1-målet när han på Madjed-vis vek inåt i banan och curlade in bollen i bortre var mycket vackert. Besvikelsen inför VM är så klart fullt förståelig – för Madjed borde verkligen få åka med i sommar.