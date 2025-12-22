KFF-sportchefen: ”Tittar på att plocka in spetskvalitet”

JULINTERVJUN. Året i superettan blev bara ett år långt för Kalmar FF.

Nu väntar spel i allsvenskan 2026 – vilket den nya sportchefen Mats Winblad ser fram emot.

– Målsättningen är att göra så pass bra prestationer att vi slipper titta nedåt, skriver han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 16 bästa klubbarna i landet har gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår.

Därför har FotbollDirekt låtit samtliga sportchefer i serien blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

Då tar Mats Winblad, som är nytillträdd sportchef i det Kalmar FF som tog steget tillbaka upp i allsvenskan efter ett år i andraligan, med sig ett ramstarkt försvar från året som har gått.

– Vi tar med oss att vi var väldigt stabila under hela året där grunden var ett bra försvarsspel med få insläppta mål, skriver han till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Givetvis försöker vi förbättra det som vi efter vår utvärdering inte tyckte var tillräckligt bra under 2025. Vi tittar också på att, efter vår truppstrategi, plocka in spetskvalitet på vissa positioner.

Vad är målsättningen med 2026?

– Målsättningen är att göra så pass bra prestationer att vi slipper titta nedåt.

Vilket är ditt bästa minne från 2025?

– Mitt bästa minne är när vi firar avancemanget framför våra fantastiska supportrar efter matchen mot Öis, men också mottagandet på arenan när vi kom hem till Kalmar.

Kalmar FF slutade på en andraplats i superettan 2025.