Klart: Ekdal avslutar karriären – öppnar för fortsättning i Djurgården

Det har mer eller mindre redan varit klart att Albin Ekdal gjort sitt i Djurgården och som fotbollsspelare.

Nu är det också officiellt.

– Vi kommer sitta ner för en dialog där jag är ganska övertygad om att Albin på något sätt kommer att vara verksam inom Djurgårdsfamiljen framöver, säger sportchef Bosse Andersson.

Foto: Bildbyrån

Jani Honkavaara, Bosse Andersson och till och med Djurgårdens speaker antydde efter näst sista matchen för säsongen att Albin Ekdal lägger skorna på hyllan efter den allsvenska avslutningen.

Därefter satt han själv i Fotbollsmorgon och summerade sina två år i blårandigt – inte helt belåten över hanteringen kring petningen i Conference League.

Nu är det också officiellt att Ekdal inte bara gjort sitt i Djurgården utan också att karriären som fotbollsspelare är ett minne blott.

– Nu är det bara att köpa ett säsongskort för egen del och jag passar även på att uppmana alla djurgårdare att köpa ett säsongskort för att fylla upp 3Arena och heja fram Djurgården. Det finns inget annat på kartan. Det blir spännande 2026 och vi får se vad som händer i truppen där vi har många heta spelare som är sugna på att ta nästa steg. Så vi får se var det landar men i den situation som Djurgården befinner sig i nu ska vi vara ett topplag, säger Ekdal och fortsätter:

– Jag är 36 år och har haft en del skador under min karriär. Kroppen är inte vad den en gång var och det har blivit en del skavanker. Samtidigt blev det allt mindre speltid och svårare att hålla sig i form. Summerar man ihop allt var beslutet ganska enkelt och alla spelare kommer till den här punkten. Man kan inte klamra sig fast alltför länge, utan måste hålla en bra nivå när man spelar. Jag har väl känt att jag har presterat hyfsat bra för Djurgården när jag har varit på planen, men inte på den nivån som jag har önskat.

Sportchef Bosse Andersson öppnar nu upp för att Ekdal kan bli kvar i Djurgårdens organisation på ett eller annat sätt.

– Vi är tacksamma över att ha haft Albin hos oss i Djurgården under hans två säsonger och nu kommer vi att sitta ner för en dialog där jag är ganska övertygad om att Albin på något sätt kommer att vara verksam inom Djurgårdsfamiljen framöver.