Klart: Nehrman lämnar Djurgården för Gefle IF

Rasmus Nehrman tar klivet till seniorfotboll.

Den 19-årige mittfältaren lämnar Djurgårdens akademi och har skrivit på för Gefle IF i Ettan Norra.

Foto: Bildbyrån



Rasmus Nehrman har tillhört Djurgårdens IF och spelade under den gångna säsongen i klubbens P19-lag. Något allsvenskt framträdande blev det dock inte.

Nu står det klart att mittfältstalangen fortsätter karriären i Gefle IF. Klubben bekräftar värvningen på sin hemsida.

– Rasmus är en ung spelare som redan i dag kan hjälpa oss med sina prestationer och samtidigt utvecklas i vår miljö, säger tränaren Rawez Lawan.

Nehrman beskriver Gefle som rätt steg i karriären och ser fram emot spel i Ettan Norra.

Förra säsongen slutade Gefle på 13:e plats och säkrade kontraktet via kval.