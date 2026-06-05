Uppgifter: Chelsea beredda att buda 272 miljoner på Yohanna
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Brighton, Newcastle och Chelsea.
Det är tre klubbar som uppges vara beredda att buda på Zadok Yohanna.
De sistnämnda sägs nu planera ett sådant – på hela 272 miljoner kronor.
RB Leipzig, Real Madrid, Benfica, Rennes, Dortmund och Bayer Leverkusen, Brighton, Newcastle United och Chelsea.
Klubbarna som uppges vara intresserade av AIK:s megatalang Zadok Yohanna är många.
Så sent som i går, torsdag, uppgavs Newcastle ha lagt ett bud på över 300 miljoner kronor på Nigerianen.
Nu är Chelsea beredda att lägga ett bud i nästan samma klass. Tidningen Daily Mail rapporterar nämligen att Londonklubben förbereder ett bud på 25 miljoner euro, eller 272 miljoner kronor, i hopp om att säkra upp 18-åringen.
Footy Africa, som har skrivit mycket om AIK-talangen den senaste tiden, uppger att Chelseas intresse är på riktigt men lägger också till Tottenham Hotspur som intressent.
Under sin tid i ”Gnaget” har Zadok Yohanna spelat 18 matcher i vilka han har gjort fem mål.
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