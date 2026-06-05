Uppgifter: Chelsea beredda att buda 272 miljoner på Yohanna

Brighton, Newcastle och Chelsea.

Det är tre klubbar som uppges vara beredda att buda på Zadok Yohanna.

De sistnämnda sägs nu planera ett sådant – på hela 272 miljoner kronor.

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RB Leipzig, Real Madrid, Benfica, Rennes, Dortmund och Bayer Leverkusen, Brighton, Newcastle United och Chelsea.

Klubbarna som uppges vara intresserade av AIK:s megatalang Zadok Yohanna är många.

Så sent som i går, torsdag, uppgavs Newcastle ha lagt ett bud på över 300 miljoner kronor på Nigerianen.

Nu är Chelsea beredda att lägga ett bud i nästan samma klass. Tidningen Daily Mail rapporterar nämligen att Londonklubben förbereder ett bud på 25 miljoner euro, eller 272 miljoner kronor, i hopp om att säkra upp 18-åringen.

Footy Africa, som har skrivit mycket om AIK-talangen den senaste tiden, uppger att Chelseas intresse är på riktigt men lägger också till Tottenham Hotspur som intressent.

Under sin tid i ”Gnaget” har Zadok Yohanna spelat 18 matcher i vilka han har gjort fem mål.