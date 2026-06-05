Skotsk media: Rangers intensifierar jakten på Skoglund

Hampus Skoglund är av intresse för skotska Rangers.

Nu har storklubben haft flera möten med Hammarby-spelarens agent, enligt uppgifter.

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Det var inför säsongen 2024 som Hampus Skoglund, 22, flyttades upp till Hammarbys A-lag.

Sedan dess har ytterbacken slagit sig in i den grönvita startelvan och prenumererar på startplatsen ute till höger.

Nu kan han dock vara på väg bort från Sverige.

Lyssnar man till Rangers News (via Fotbollskanalen Headlines) har just Rangers intensifierat sin jakt på Skoglund. De skriver att det finns en etablerad kontakt mellan parterna och att den skotska storklubben har hållit flera möten med U21-landslagsmannens agent.

Om eller när en eventuell affär kan tänkas bli aktuell återstår att se. Hampus Skoglunds avtal med ”Bajen” sträcker sig fram till slutet av 2029.