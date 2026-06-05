Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Sarr aktuell för MFF – och Ligue 1-klubb

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Amin Sarr har ryktats vara aktuell för en återkomst till Malmö FF.
Däremot får de konkurrens av en Ligue 1-klubb.
Det handlar om Brest, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare i veckan som lokaltidningen Gasetten publicerade uppgifter om att Malmö FF hade hört sig för med Amin Sarr, 25.

Anfallaren, som till vardags håller till i Hellas Verona, sades då vara aktuell för en återkomst till de Himmelsblå.

Nu får de dock konkurrens av en Ligue 1-klubb.

Enligt italienska skriver Calcio Hellas, som i sin tur hänvisar till L’Arena, att Stade Brest visar intresse för 25-åringen.

Amin Sarr har spelat för Verona sedan sommaren 2024, sitter på ett avtal som sträcker sig fram till 2029. Hellas Verona åkte ur Serie A under den gångna säsongen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt