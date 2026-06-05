Uppgifter: Sarr aktuell för MFF – och Ligue 1-klubb

Amin Sarr har ryktats vara aktuell för en återkomst till Malmö FF.

Däremot får de konkurrens av en Ligue 1-klubb.

Det handlar om Brest, enligt uppgifter.

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Det var tidigare i veckan som lokaltidningen Gasetten publicerade uppgifter om att Malmö FF hade hört sig för med Amin Sarr, 25.

Anfallaren, som till vardags håller till i Hellas Verona, sades då vara aktuell för en återkomst till de Himmelsblå.

Nu får de dock konkurrens av en Ligue 1-klubb.

Enligt italienska skriver Calcio Hellas, som i sin tur hänvisar till L’Arena, att Stade Brest visar intresse för 25-åringen.

Amin Sarr har spelat för Verona sedan sommaren 2024, sitter på ett avtal som sträcker sig fram till 2029. Hellas Verona åkte ur Serie A under den gångna säsongen.