Portugal i VM 2026 – Allt du behöver veta

Portugal i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Portugal kliver in i VM 2026 med en tydlig ambition att utmana om titeln. Förväntningarna på nationen har stärkts avsevärt efter segern i Nations League 2025. Roberto Martínez har framgångsrikt implementerat en mer possession-baserad fotboll sedan han tog över. Detta mästerskap blir ett direkt och avgörande test för en gyllene generation.

Vi kommer att titta närmare på landslagets nya taktiska identitet. Fokus ligger även på Bruno Fernandes och hans numera helt avgörande roll i speluppbyggnaden. Frågan är om truppen har rätt balans för att gå hela vägen. Kan nationen äntligen nå sin fulla potential, eller stannar resan återigen vid en kvartsfinal?

Snabbfakta

Förbundskapten Roberto Martínez Smeknamn Seleção das Quinas, Lusos FIFA-ranking 5 Bästa VM-resultat Tredjeplats (1966) Antal VM-framträdanden 9

Portugal i tidigare VM

Portugal nådde kvartsfinal i VM 2022. Turneringen slutade dock med en tung förlust mot Marocko. Taktiskt präglades det mästerskapet av en betydligt mer pragmatisk hållning under den dåvarande förbundskaptenen. Historiskt har nationen ofta haft svårt att omsätta individuell briljans i kollektiv framgång på den allra största scenen.

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Många svenska supportrar minns det dramatiska playoff-mötet hösten 2013. Då sänkte Cristiano Ronaldo Sverige på Friends Arena (nuvarande Strawberry Arena). Nu är de internationella förväntningarna på landslaget högre än någonsin. Dagens trupp förväntas dominera matchbilden i mycket större utsträckning än tidigare upplagor.

År Resultat Mål framåt Mål insläppta 1986 Gruppspel 2 4 2002 Gruppspel 6 4 2006 Fjärdeplats 7 5 2010 Åttondelsfinal 7 1 2014 Gruppspel 4 7 2018 Åttondelsfinal 6 6 2022 Kvartsfinal 12 6

Portugals väg till VM 2026

Kvalspelet i UEFA Grupp F var en tudelad historia för Portugal. Inledningen präglades av total dominans och ett extremt stort bollinnehav. Laget snittade över 67 procent i bollinnehav och visade upp en passningssäkerhet på över 91 procent. Mot slutet av kampanjen uppstod dock en viss kollektiv instabilitet.

En oväntad förlust mot Irland i november 2025 skapade spänning inför den sista omgången. Roberto Martínez tvingades utnyttja truppens bredd när det gällde som mest. Den avslutande 9-1-segern mot Armenien säkrade till slut förstaplatsen i gruppen. Utvecklingen visar ett landslag som vågar spela offensivt men som stundtals brister i sin defensiva struktur.

Portugals förbundskapten: Roberto Martínez

Roberto Martínez tog över som förbundskapten i januari 2023. Spanjoren har en lång bakgrund i engelsk fotboll och ledde tidigare Belgien till ett VM-brons 2018. Hans tränarfilosofi bygger på taktisk flexibilitet och ett stort, metodiskt bollinnehav. Detta skiljer sig markant från den klassiska, raka skandinaviska 4-4-2-modellen.

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Martínez växlar ofta mellan 4-3-3 och 3-4-3 beroende på motståndets struktur. Han föredrar inverterade ytterbackar och en hög försvarslinje för att snabbt återerövra bollen. Ledarskapet är diplomatiskt, vilket ofta krävs i en trupp fylld av globala stjärnor. Han har framgångsrikt styrt laget bort från den tidigare defensiva pragmatismen.

Så spelar Portugal: Taktisk analys

Den taktiska identiteten under Roberto Martínez är tydligt framåtlutad. Portugal bygger sitt spel bakifrån med stort tålamod och stor riskvillighet. I kvalet noterades de för 67,2 procent i genomsnittligt bollinnehav. Laget använder ofta en asymmetrisk uppställning i sin speluppbyggnad.

Ytterbackarna kliver gärna in centralt för att skapa numerära överlägen på mittfältet. Presspelet är högt och aggressivt, vilket ställer enorma krav på de centrala försvararna. Omställningsspelet är snabbt och direkt så fort ytor uppstår bakom motståndarnas backlinje. Denna spelstil påminner starkt om hur de mest dominanta klubblagen i Europa agerar idag.

Förväntad startelva

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.

Denna elva bygger på en stabil defensiv grund med Diogo Costa och Rúben Dias. Mittfältet styrs av Vitinha och João Neves, vilket ger Bruno Fernandes en friare offensiv roll. Framåt erbjuder Rafael Leão bredd medan Cristiano Ronaldo agerar central spjutspets.

Nyckelspelaren: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes är den obestridda offensiva motorn i detta landslag. Han har levererat en historiskt stark säsong för Manchester United i Premier League. Under kvalspelet ledde han statistiken för förväntade assist med 0,49 xA per 90 minuter. Hans förmåga att slå avgörande passningar i sista tredjedelen är helt oumbärlig.

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Utan Fernandes tappar Portugal mycket av sin vertikalitet i spelet. Han tar ofta stora risker i sitt passningsspel för att bryta motståndarnas linjer. Skulle han drabbas av skada saknar truppen en lika direkt spelfördelare.

Framtidslöftet: João Neves

João Neves representerar nästa stora generation av portugisiska mittfältare. Han har snabbt etablerat sig i PSG och tagit en ordinarie plats i landslaget. Trots sin unga ålder har han redan noterats för 21 landskamper och tre mål. Hans spelförståelse och förmåga att vinna boll är exceptionellt hög.

Taktiskt balanserar han mittfältet och ger de mer offensiva spelarna frihet att attackera. Skulle han saknas tappar laget mycket av sin defensiva trygghet centralt. I Skandinavien letar vi ofta efter liknande tvåvägsspelare, men Neves tekniska grundnivå är sällsynt. Han är en bärande spelare för framtiden.

Portugals trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Diogo Costa Porto Målvakt José Sá Wolverhampton Wanderers Målvakt Rui Silva Sporting CP Målvakt Ricardo Velho Gençlerbirliği Målvakt Försvarare João Cancelo Barcelona Försvarare Nuno Mendes PSG Försvarare Diogo Dalot Manchester United Försvarare Gonçalo Inácio Sporting CP Försvarare Renato Veiga Villarreal Försvarare Rúben Dias Manchester City Försvarare Nélson Semedo Fenerbahce Försvarare Tomás Araújo Benfica Försvarare Mittfältare Bruno Fernandes Manchester United Mittfältare Rúben Neves Al-Hillal Mittfältare Vitinha PSG Mittfältare João Neves PSG Mittfältare Bernardo Silva Manchester City Mittfältare Samú Costa Mallorca Mittfältare Anfallare Cristiano Ronaldo Al-Nassr Anfallare João Félix Al-Nassr Anfallare Rafael Leão AC Milan Anfallare Gonçalo Guedes Real Sociedad Anfallare Gonçalo Ramos PSG Anfallare Pedro Neto Chelsea Anfallare Francisco Trincão Sporting CP Anfallare Francisco Conceição Juventus Anfallare

Portugal: Allt du behöver veta

Truppens enorma bredd är en av de absolut främsta styrkorna inför turneringen. Portugal har elitspelare på i stort sett varje position. Den taktiska stabiliteten bygger på ett mittfält som ständigt kontrollerar matchbilden. En potentiell svaghet är dock lagets effektivitet mot lågt stående försvar.

I VM 2022 hade laget 73 procent bollinnehav mot Marocko men nådde inte över 1,0 i xG. Erfarenheten från stora turneringar är enorm, inte minst hos ledande spelare som Rúben Dias och Bernardo Silva. Jämfört med favoriter som Frankrike eller Brasilien saknas kanske den allra sista spetsen i djupledsspelet.

Klimatet i Nordamerika kan också bli en faktor att hantera. Historisk data visar att lag som är vana vid extrem hetta ofta gynnas i dessa sammanhang. Gruppspelet bör dock bli en relativt enkel transportsträcka för nationen. Det är i utslagsspelet som truppens verkliga karaktär kommer att testas fullt ut.

Portugals spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Portugal

De prediktiva modellerna ger en mycket tydlig bild av landslagets chanser. Enligt superdatorn är Portugal en stark kandidat att nå riktigt långt. Modellerna bygger på tusentals simuleringar av matchscenarier och lagens underliggande data. Historiskt sett överpresterar sällan nationen i förhållande till dessa analytiska siffror.

En sannolikhet på 51,3 procent att nå kvartsfinal speglar deras femteplats på FIFA-rankingen väl. Jämfört med tidigare mästerskap är chansen för en gruppseger mycket hög. Truppens nuvarande marknadsvärde och starka form reflekteras tydligt i dessa beräkningar. Det återstår att se om de kan omsätta statistiken i praktiken.

Turneringens fas Sannolikhet Vinnare 9.3% Final 17.9% Semifinal 32.9% Kvartsfinal 51.3% Åttondelsfinal 73.5%

Gruppspel Sannolikhet Gruppvinnare 66.5% Avancemang 97.0% Utslagna 3.0%

Summering

Turneringstaket för detta landslag är tveklöst en VM-final. Den största osäkerhetsfaktorn är huruvida offensiven kan leverera mot absolut toppmotstånd när ytorna krymper. Mycket kommer att definieras av hur väl Roberto Martínez balanserar stjärnornas speltid och lagets defensiva omställningar.

Om mittfältet dominerar matcherna kan de slå ut vilken nation som helst. Fotbollsvärlden väntar spänt på vad som kan bli ett historiskt sista kapitel för en hel generation.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.