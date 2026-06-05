Portugal i VM 2026 – Allt du behöver veta
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Portugal i VM 2026: Vad du kan förvänta dig
Portugal kliver in i VM 2026 med en tydlig ambition att utmana om titeln. Förväntningarna på nationen har stärkts avsevärt efter segern i Nations League 2025. Roberto Martínez har framgångsrikt implementerat en mer possession-baserad fotboll sedan han tog över. Detta mästerskap blir ett direkt och avgörande test för en gyllene generation.
Vi kommer att titta närmare på landslagets nya taktiska identitet. Fokus ligger även på Bruno Fernandes och hans numera helt avgörande roll i speluppbyggnaden. Frågan är om truppen har rätt balans för att gå hela vägen. Kan nationen äntligen nå sin fulla potential, eller stannar resan återigen vid en kvartsfinal?
Snabbfakta
|Förbundskapten
|Roberto Martínez
|Smeknamn
|Seleção das Quinas, Lusos
|FIFA-ranking
|5
|Bästa VM-resultat
|Tredjeplats (1966)
|Antal VM-framträdanden
|9
Portugal i tidigare VM
Portugal nådde kvartsfinal i VM 2022. Turneringen slutade dock med en tung förlust mot Marocko. Taktiskt präglades det mästerskapet av en betydligt mer pragmatisk hållning under den dåvarande förbundskaptenen. Historiskt har nationen ofta haft svårt att omsätta individuell briljans i kollektiv framgång på den allra största scenen.
Många svenska supportrar minns det dramatiska playoff-mötet hösten 2013. Då sänkte Cristiano Ronaldo Sverige på Friends Arena (nuvarande Strawberry Arena). Nu är de internationella förväntningarna på landslaget högre än någonsin. Dagens trupp förväntas dominera matchbilden i mycket större utsträckning än tidigare upplagor.
|År
|Resultat
|Mål framåt
|Mål insläppta
|1986
|Gruppspel
|2
|4
|2002
|Gruppspel
|6
|4
|2006
|Fjärdeplats
|7
|5
|2010
|Åttondelsfinal
|7
|1
|2014
|Gruppspel
|4
|7
|2018
|Åttondelsfinal
|6
|6
|2022
|Kvartsfinal
|12
|6
Portugals väg till VM 2026
Kvalspelet i UEFA Grupp F var en tudelad historia för Portugal. Inledningen präglades av total dominans och ett extremt stort bollinnehav. Laget snittade över 67 procent i bollinnehav och visade upp en passningssäkerhet på över 91 procent. Mot slutet av kampanjen uppstod dock en viss kollektiv instabilitet.
En oväntad förlust mot Irland i november 2025 skapade spänning inför den sista omgången. Roberto Martínez tvingades utnyttja truppens bredd när det gällde som mest. Den avslutande 9-1-segern mot Armenien säkrade till slut förstaplatsen i gruppen. Utvecklingen visar ett landslag som vågar spela offensivt men som stundtals brister i sin defensiva struktur.
Portugals förbundskapten: Roberto Martínez
Roberto Martínez tog över som förbundskapten i januari 2023. Spanjoren har en lång bakgrund i engelsk fotboll och ledde tidigare Belgien till ett VM-brons 2018. Hans tränarfilosofi bygger på taktisk flexibilitet och ett stort, metodiskt bollinnehav. Detta skiljer sig markant från den klassiska, raka skandinaviska 4-4-2-modellen.
Martínez växlar ofta mellan 4-3-3 och 3-4-3 beroende på motståndets struktur. Han föredrar inverterade ytterbackar och en hög försvarslinje för att snabbt återerövra bollen. Ledarskapet är diplomatiskt, vilket ofta krävs i en trupp fylld av globala stjärnor. Han har framgångsrikt styrt laget bort från den tidigare defensiva pragmatismen.
Så spelar Portugal: Taktisk analys
Den taktiska identiteten under Roberto Martínez är tydligt framåtlutad. Portugal bygger sitt spel bakifrån med stort tålamod och stor riskvillighet. I kvalet noterades de för 67,2 procent i genomsnittligt bollinnehav. Laget använder ofta en asymmetrisk uppställning i sin speluppbyggnad.
Ytterbackarna kliver gärna in centralt för att skapa numerära överlägen på mittfältet. Presspelet är högt och aggressivt, vilket ställer enorma krav på de centrala försvararna. Omställningsspelet är snabbt och direkt så fort ytor uppstår bakom motståndarnas backlinje. Denna spelstil påminner starkt om hur de mest dominanta klubblagen i Europa agerar idag.
Förväntad startelva
Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.
Denna elva bygger på en stabil defensiv grund med Diogo Costa och Rúben Dias. Mittfältet styrs av Vitinha och João Neves, vilket ger Bruno Fernandes en friare offensiv roll. Framåt erbjuder Rafael Leão bredd medan Cristiano Ronaldo agerar central spjutspets.
Nyckelspelaren: Bruno Fernandes
Bruno Fernandes är den obestridda offensiva motorn i detta landslag. Han har levererat en historiskt stark säsong för Manchester United i Premier League. Under kvalspelet ledde han statistiken för förväntade assist med 0,49 xA per 90 minuter. Hans förmåga att slå avgörande passningar i sista tredjedelen är helt oumbärlig.
Utan Fernandes tappar Portugal mycket av sin vertikalitet i spelet. Han tar ofta stora risker i sitt passningsspel för att bryta motståndarnas linjer. Skulle han drabbas av skada saknar truppen en lika direkt spelfördelare.
Framtidslöftet: João Neves
João Neves representerar nästa stora generation av portugisiska mittfältare. Han har snabbt etablerat sig i PSG och tagit en ordinarie plats i landslaget. Trots sin unga ålder har han redan noterats för 21 landskamper och tre mål. Hans spelförståelse och förmåga att vinna boll är exceptionellt hög.
Taktiskt balanserar han mittfältet och ger de mer offensiva spelarna frihet att attackera. Skulle han saknas tappar laget mycket av sin defensiva trygghet centralt. I Skandinavien letar vi ofta efter liknande tvåvägsspelare, men Neves tekniska grundnivå är sällsynt. Han är en bärande spelare för framtiden.
Portugals trupp
|Spelare
|Klubb
|Position
|Målvakter
|Diogo Costa
|Porto
|Målvakt
|José Sá
|Wolverhampton Wanderers
|Målvakt
|Rui Silva
|Sporting CP
|Målvakt
|Ricardo Velho
|Gençlerbirliği
|Målvakt
|Försvarare
|João Cancelo
|Barcelona
|Försvarare
|Nuno Mendes
|PSG
|Försvarare
|Diogo Dalot
|Manchester United
|Försvarare
|Gonçalo Inácio
|Sporting CP
|Försvarare
|Renato Veiga
|Villarreal
|Försvarare
|Rúben Dias
|Manchester City
|Försvarare
|Nélson Semedo
|Fenerbahce
|Försvarare
|Tomás Araújo
|Benfica
|Försvarare
|Mittfältare
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|Mittfältare
|Rúben Neves
|Al-Hillal
|Mittfältare
|Vitinha
|PSG
|Mittfältare
|João Neves
|PSG
|Mittfältare
|Bernardo Silva
|Manchester City
|Mittfältare
|Samú Costa
|Mallorca
|Mittfältare
|Anfallare
|Cristiano Ronaldo
|Al-Nassr
|Anfallare
|João Félix
|Al-Nassr
|Anfallare
|Rafael Leão
|AC Milan
|Anfallare
|Gonçalo Guedes
|Real Sociedad
|Anfallare
|Gonçalo Ramos
|PSG
|Anfallare
|Pedro Neto
|Chelsea
|Anfallare
|Francisco Trincão
|Sporting CP
|Anfallare
|Francisco Conceição
|Juventus
|Anfallare
Portugal: Allt du behöver veta
Truppens enorma bredd är en av de absolut främsta styrkorna inför turneringen. Portugal har elitspelare på i stort sett varje position. Den taktiska stabiliteten bygger på ett mittfält som ständigt kontrollerar matchbilden. En potentiell svaghet är dock lagets effektivitet mot lågt stående försvar.
I VM 2022 hade laget 73 procent bollinnehav mot Marocko men nådde inte över 1,0 i xG. Erfarenheten från stora turneringar är enorm, inte minst hos ledande spelare som Rúben Dias och Bernardo Silva. Jämfört med favoriter som Frankrike eller Brasilien saknas kanske den allra sista spetsen i djupledsspelet.
Klimatet i Nordamerika kan också bli en faktor att hantera. Historisk data visar att lag som är vana vid extrem hetta ofta gynnas i dessa sammanhang. Gruppspelet bör dock bli en relativt enkel transportsträcka för nationen. Det är i utslagsspelet som truppens verkliga karaktär kommer att testas fullt ut.
Portugals spelschema i VM
Superdatorn: Så går det för Portugal
De prediktiva modellerna ger en mycket tydlig bild av landslagets chanser. Enligt superdatorn är Portugal en stark kandidat att nå riktigt långt. Modellerna bygger på tusentals simuleringar av matchscenarier och lagens underliggande data. Historiskt sett överpresterar sällan nationen i förhållande till dessa analytiska siffror.
En sannolikhet på 51,3 procent att nå kvartsfinal speglar deras femteplats på FIFA-rankingen väl. Jämfört med tidigare mästerskap är chansen för en gruppseger mycket hög. Truppens nuvarande marknadsvärde och starka form reflekteras tydligt i dessa beräkningar. Det återstår att se om de kan omsätta statistiken i praktiken.
|Turneringens fas
|Sannolikhet
|Vinnare
|9.3%
|Final
|17.9%
|Semifinal
|32.9%
|Kvartsfinal
|51.3%
|Åttondelsfinal
|73.5%
|Gruppspel
|Sannolikhet
|Gruppvinnare
|66.5%
|Avancemang
|97.0%
|Utslagna
|3.0%
Summering
Turneringstaket för detta landslag är tveklöst en VM-final. Den största osäkerhetsfaktorn är huruvida offensiven kan leverera mot absolut toppmotstånd när ytorna krymper. Mycket kommer att definieras av hur väl Roberto Martínez balanserar stjärnornas speltid och lagets defensiva omställningar.
Om mittfältet dominerar matcherna kan de slå ut vilken nation som helst. Fotbollsvärlden väntar spänt på vad som kan bli ett historiskt sista kapitel för en hel generation.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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