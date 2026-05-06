Kryptiska svaret kring framtiden i Hammarby

STOCKHOLM. Dennis Collander lämnar Hammarby i sommar – eller?

Efter den efterlängtade comebacken ger Kalle Karlsson en kryptisk öppning för fortsättning.

– Vi får se vad framtiden har att erbjuda, säger tränaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I vintras slog sportchef Mikael Hjelmberg fast att Dennis Collander lämnar Hammarby när kontraktet löper ut i sommar.

Då hade mittfältaren inte gjort en match sedan augusti 2024 på grund av allvarliga skadebekymmer.

Men i helgen gjorde Collander efterlängtad comeback med ett inhopp på tilläggstid i 3-0-segern mot Västerås SK.

Kan Hammarby komma att tänka om nu? Huvudtränare Kalle Karlsson är mäkta imponerad av 23-åringen.

– Jag tycker han är en väldigt bra spelare. Hans karaktär är speciell, det är inte alla som kan ta sig tillbaka från den typen av skadebekymmer som han haft, säger Karlsson och fortsätter:

– Det är en imponerande spelare, både vad gäller mentalitet och kvalitet och hoppas bara att han är skadefri nu. Både för hans skull men också för vår skull under den här tajta perioden. Sedan får vi se.

Är du ledsen över att han inte blir kvar med tanke på att du verkar gilla honom väldigt mycket?

– Ehh, alltså… det… (det är här Karlsson börjar vackla kring om det är definitivt att Collander kommer lämna i sommar).

– Det är en spelare som gjort det bra i träning, sedan får vi se vad framtiden har att erbjuda.

För det man läste var att han inte skulle bli kvar?

– Det får du ta med Micke, säger Karlsson och hänvisar till sportchef Mikael Hjelmberg.

Men det låter som det finns en öppning att förlänga kontraktet med Collander?

– Det får du ta med Micke.