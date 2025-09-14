Landslagsuppehållet är över och allsvenskan har kickat i gång.

Då spelas ett Stockholmsderby mellan Djurgårdens IF och Hammarby IF, klockan 14.00.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Landslagsuppehållet i september är över och den allsvenska fotbollen är tillbaka. Under eftermiddagen ställs Djurgårdens IF mot Hammarby IF i ett Stockholmsderby.

Bajen jagar serieledande Mjällby samtidigt som Djurgården försöker ta poäng för att få snudd på Europaplatserna. Hammarby kommer senast från en 4–1-seger mot Brommapojkarna. Även Djurgården har en viktoria i ryggen efter 4–0-krossen mot Peking.

Arena: 3Arena, Stockholm

Datum: 14 september

Avsparkstid: 14:00

Streamingplattform: Discovery, HBO Max, Teliaplay, TV4 Play

Var kan jag streama derbyt mellan Djurgården och Hammarby?

För att se matchen mellan Djurgården och Hammarby finns det flera alternativ. Det är Discovery (via HBO Max) som äger rättigheterna till att sända allsvenskan och superettan 2025. För att kunna ta del av allsvenskan via Discovery krävs en betalprenumeration. För att se matchen på HBO Max krävs en prenumeration av paketet HBO Max Sport.

Det går dessutom att se allsvenskan på TV4 Play och Teliaplay. För att se matcherna på TV4 Play finns det två alternativ. Det första är paketet Sport Fotboll och det andra är Sport Total. För att se allsvenskan på Teliaplay krävs något av streamingtjänstens sportpaket.

Djurgården mot Hammarby – vad kan man förvänta sig?

Ser man till betting-marknaden är det Djurgården som är favoriter då ”Blåränderna” har hemmaplansfördel. Senast de två lagen mötte varandra slutade det med en 2–0-seger för Bajen. Då var det Jusef Erabi och Abdelrahman Boudah som stod för målen, båda spelarna har nu lämnat klubben. Faktum är att den senaste gången det blev en blårandig seger var 2022 då Djurgården vann med 1–0 mot Bajen.

Foto: Bildbyrån

Inför matchen bekräftade Bajen-tränaren Kim Hellberg att nyförvärvet Nikola Vasic inte kommer att spela. För Djurgårdens del ligger det mycket på spel då de inte har tagit en enda derbyseger i år och matchen mot Hammarby blir deras sista chans denna säsong.

Senaste fem matcherna mellan Djurgården och Hammarby

13 april 2025: Vinst Hammarby (2–0)

21 oktober 2024: Vinst Hammarby (2-0)

2 juni 2024: Vinst Hammarby (4–0)

22 oktober 2023: Oavgjort (0–0)

14 april 2023: Vinst Hammarby (4–3)

