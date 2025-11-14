Malmö FF kallar till presskonferens – ska presentera ny VD

Malmö FF har hittat sin nya VD.

I dag, fredag, kommer den nya toppen presenteras.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har varit på jakt efter en ny VD sedan den mångåriga klubbtoppen Niclas Carlnén lämnar för Svenska fotbollförbundet (SvFF) efter säsongen. Nu står det klart att MFF har hittat sin nya VD, som kommer att presenteras på en presskonferens i dag, fredag, klockan 13:00.

Malmö FF har kallat till presskonferens för att presentera ny VD.



Presskonferensen livesänds på MFF Play med start 13:00.



📺 https://t.co/5bHS8SedPn pic.twitter.com/giq5hskQQX — Malmö FF (@Malmo_FF) November 14, 2025

Tidigare har den tidigare hockeyspelaren och klubbledaren Marcus Thuresson, 54, uppgets vara högaktuell för posten. Enligt sajten Gasetten, som bevakar Malmö FF nära, lutar det åt att MFF väljer en annan kandidat före Thuresson.

Malmö FF slutade på sjätteplats i allsvenskan 2025.