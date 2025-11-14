Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Malmö FF kallar till presskonferens – ska presentera ny VD

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Malmö FF har hittat sin nya VD.
I dag, fredag, kommer den nya toppen presenteras.

250719 Malmö FFs supportrar jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Öster och Malmö FF den 19 juli 2025 i Växjö.
Foto: Bildbyrån

Malmö FF har varit på jakt efter en ny VD sedan den mångåriga klubbtoppen Niclas Carlnén lämnar för Svenska fotbollförbundet (SvFF) efter säsongen. Nu står det klart att MFF har hittat sin nya VD, som kommer att presenteras på en presskonferens i dag, fredag, klockan 13:00.

Tidigare har den tidigare hockeyspelaren och klubbledaren Marcus Thuresson, 54, uppgets vara högaktuell för posten. Enligt sajten Gasetten, som bevakar Malmö FF nära, lutar det åt att MFF väljer en annan kandidat före Thuresson.

Malmö FF slutade på sjätteplats i allsvenskan 2025.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt