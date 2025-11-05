Ryktet: Hockey-profilen väljs bort av MFF

Marcus Thuresson har varit aktuell för Malmö FF.

Nu uppges det ”luta” åt en annan kandidat för VD-posten.

Vilken kandidat framgår inte av uppgifterna.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF är på jakt efter en ny VD sedan den mångåriga klubbtoppen Niclas Carlnén lämnar för Svenska fotbollförbundet (SvFF) efter säsongen. Tidigare i veckan rapporterade Expressen att Marcus Thuresson, 54, är högaktuell för posten.

Thuresson är en gammal elithockeyspelare med bakgrund i bland annat Leksand och Malmö Redhawks, samt som VD i hockeyklubben Rögle. Sedan 2020 är Thuresson VD för hotell- och restaurangföretaget Gram Group.

– Jag kommenterar inte vem som är med i vår process, men den processen är inte helt klar. Det närmar sig, sa Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson till tidningen.

”Lutar åt en annan kandidat”

Nu ser det ut att bli en vändning. Enligt sajten Gasetten, som bevakar Malmö FF nära, lutar det åt att MFF väljer en annan kandidat före Thuresson.

”Vad Gasetten erfarar så lutar det åt att det blir en annan kandidat än Marcus Thuresson som får VD-jobbet i Malmö FF.”, skriver sajten på X.

Vad Gasetten erfarar så lutar det åt att det blir en annan kandidat än Marcus Thuresson som får VD-jobbet i Malmö FF.https://t.co/ccTN3mCE6Z — Gasetten (@Gasetten) November 5, 2025

Vem det rör sig om framgår inte av uppgifterna.