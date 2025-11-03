Uppgifter: Hockeyprofil högaktuell som ny MFF-vd

Marcus Thuresson, tidigare hockeyspelare och vd i Rögle, är aktuell för Malmö FF.

Enligt Expressen kan profilen ersätta Niclas Carlnén som vd.

– Jag kommenterar inget sådant, säger ordförande Anders Pålsson.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF är på jakt efter en ny vd efter att den mångåriga klubbtoppen Niclas Carlnén lämnar för Svenska fotbollförbundet (SvFF) efter säsongen. Enligt Expressen är en ersättare snart klart.

Det rör sig om den tidigare ishockeyspelaren Marcus Thuresson, 54. Han har spelat i bland annat Leksand och Malmö Redhawks, samt varit vd i hockeyklubben Rögle. Sedan 2020 är Thuresson vd för hotell- och restaurangföretaget Gram Group, som dock letar ny vd sedan en vecka tillbaka.

– Jag kommenterar inte vem som är med i vår process, men den processen är inte helt klar. Det närmar sig, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson till tidningen.

Pålsson väljer att inte kommentera Marcus Thuressons namn.

– Jag kommenterar inget sådant. Det gör man inte i sådana här processer. Vi får se vem det blir när beslutet är taget. Det är inget beslut taget. Vi har tre kandidater kvar som vi jobbar med, säger han till Expressen.

Malmö FF ligger sjua i allsvenskan med en match kvar att spela.