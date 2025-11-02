Medger smicker efter intresset: ”Otroligt”

STOCKHOLM. Inför mötet med Värnamo svarade Theo Bergvall på Djurgårdens önskan om att förlänga med 21-åringen vars kontrakt löper ut efter säsongen.

Nu imponerade han i andra halvlek med ett läckert förarbete till 6-2-målet och för FD pratar ytterbacken om intresset från Champions League-spelande Pafos i sommarfönstret.

– Klart det var smickrande, men vi kom överens om att det var bäst att stanna här, säger han.

FotbollDirekt kunde i slutet av sommarfönstret berätta om cypriotiskt intresse för Theo Bergvall.

Champions League-klubben Pafos ville nämligen lägga vantarna på Djurgårdens högerback.

Men det blev ingen övergång till medelhavsön – och inte 21-åringen själv emot.

– Det fanns intresse i somras men vi kom överens ihop med min agent och Djurgården att det var bäst för min utveckling att stanna här, säger Bergvall till FotbollDirekt och fortsätter:

– Klart det var smickrande, det är det alltid när det visas intresse för en. Men jag trivs bra i Djurgården och vill hjälpa klubben till Europa och SM-guld.

”Otroligt smickrande, ett kvitto på att jag gjort det bra”

I fjol var Bergvall på lån hos BP efter minimalt med speltid under Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs ledning. Mycket talade för en exit från Dif, men nya tränaren Jani Honkavaara har visat ett helt annat förtroende för Bergvall som den här säsongen gjort succé. Därför kanske den cypriotiska ligan helt plötsligt vore ett för litet steg för Bergvall? Han själv skrattar när ämnet kommer på tal.

– Klart vi hade den dialogen också. Samtidigt spelar Pafos i Champions League och är en otroligt fin klubb. Det hade varit ett jättebra steg också, men det är svårt att säga nu, säger Bergvall och fortsätter:

– Men ja, otroligt smickrande att höra att en sådan klubb är intresserad. Det är ett kvitto på att jag gjort det bra.

Trots Pafos spel i Champions League nu slog Djurgården ut laget så sent som i mars i Conference League-åttondelen med totalt 3-1 över två möten.

– Vi har mätt oss med bra klubbar ute i Europa och vi vill så klart ut igen. Vi får se hur säsongen slutar, konstaterar Bergvall.

Fotnot: Djurgården ligger femma och tredjeplatsen som betyder garanterat kvalspel till Europa i sommar ser körd ut, men fjärdeplatsen har Dif i egna händer med tanke på att tabellfyran IFK Göteborg väntar i Stockholm under söndagen i näst sista allsvenska omgången.