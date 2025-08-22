AVSLÖJAR: Klubbarna som vill ha Theo Bergvall

Theo Bergvall är aktuell för flera klubbar innan transferfönstrets stängning.

Enligt FotbollDirekts källor visar så har så väl schweiziska Lausanne som cypriotiska storklubben Pafos visat intresse.

Theo Bergvall har några allsvenska månader som har gjort honom till en av allsvenskans mest spännande högerbackar.

Inledningsvis var det skador på Adam Ståhl och Piotr Johansson som öppnade upp – men trots att duon nu är tillbaka så fortsätter Bergvall att hålla ledartröjan på högerbacken.

Och i takt med stigande insatser så börjar nu ett utländskt intresse allt mer sätta sig. FotbollDirekt har tidigare rapporterat om att Djurgården har nobbat bud.

Enligt flera källor till FotbollDirekt finns det nu betydligt mer att ta ställning till för både Bergvall och Djurgården.

Det uppges handla om Lausanne från Schweiz och storklubben Pafos som har framfört intresse. Cyprioterna med svenskarna Muamer Tankovic och Ken Sema genomför en större satsning med bland annat förre världsstjärnan David Luiz (Chelsea, PSG, Arsenal).

Djurgårdens inställning till att sälja uppges främst vara defensiv och klubben uppges visa intresse för att förlänga kontraktet som 2026 är inne på sitt slutår.

Sedan Theo Bergvall lämnade Brommapojkarna för Djurgården har 20-åringen spelat 22 matcher och gjort en assist.