MFF går emot Polisen – vill ta bort nät från läktaren

Polisen har bestämt att matchen mellan Malmö FF och Sirius ska spelas med nät framför ståplats.

Nu har MFF överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

– Detta riskerar att skada förtroendet mellan fotbollen och Polisen, skriver klubben på sin hemsida.

Under MFF:s senaste hemmamatch mot Gais kastades en golfboll in på planen från ståplatsläktaren. Med anledning av det har Polisen beslutat att sätta ett nät framför hemmaklacken inför mötet med Sirius på torsdag.

Nu har Malmö FF överklagat Polisens beslut till Förvaltningsrätten. Klubben menar att beslutet är oproportionerligt och att personen som kastade golfbollen redan har fått möta konsekvenserna.

”Malmö FF:s säkerhetspersonal kunde identifiera personen, som omhändertogs och överlämnades till polis. Personen har belagts med en interimistisk arrangörsavstängning och utgör inte längre ett hot mot ordningen på våra matcher”, skriver MFF på sin hemsida.

Av den anledningen menar Malmö FF att händelsen är överspelad och att inga ytterligare åtgärder krävs. Klubben pekar även på att direktiven inte är i linje med exkluderingsstrategin, där enskilda personer lagförs i förmån får kollektiva åtgärder.

”Detta avsteg från exkluderingsstrategin riskerar att skada förtroendet mellan fotbollen och Polisen, samtidigt som det innebär en återgång till en tidigare, mindre framgångsrik strategi för säkerhetsarbete”, skriver klubben.

Malmö FF tar emot Sirius på Eleda Stadion på torsdag klockan 19:00.