Mjällby-tränarens hyllning: ”Bragdartat”

STOCKHOLM. Mjällby tog en ny seger – trots en man mindre i nästan en halvlek.

Efter segern mot BP skrädde inte Maif-tränaren Anders Torstensson med orden.

– Insatsen som killarna gör efter det röda kortet är bragdartad, säger han.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF kan vara en seger från SM-guldet 2025. Under söndagen besegrade succélaget Brommapojkarna på bortaplan, samtidigt som toppkonkurrenten Hammarby förlorade borta mot Halmstads BK. Nu kan allsvenskan avgöras i nästa omgång.

Efter segern mot BP är Mjällby-tränaren Anders Torstensson nöjd med sitt lag.

– Oerhört nöjd med segern såklart. Jag tycker att vi gör en väldigt bra match. Vi följer vår matchplan, säger han.

BP:s tränare Ulf Kristiansson håller med.

– Mjällby gör en gedigen insats, säger han.

”Brutalt starka”

Segern satt dock långt inne. Tidigt i den andra halvleken gjorde Uba Charles ned Oliver Zandén och fick syna det röda kortet. Mjällby fick därmed avsluta matchen med en man mindre på planen.

– Jag tycker att vi är det bättre laget i första (halvlek, reds. anm). Sedan kommer utvisningen som ställer till det. Den insatsen som killarna gör efter det röda kortet är bragdartad. Det är inte bara det att vi fortsätter att skapa chanser och gör ett mål, utan vi fredar vårt mål på ett fantastiskt sätt, säger Torstensson och tillägger:

– Det var en väldigt nyttig lektion för oss. Jag pratade med några spelare som själva sa att “med det röda kortet har vi inget att förlora”. De uppträdde på det sätt som vi egentligen vill uppträda i andra matcher.

Foto: Bildbyrån

Mjällby kom senast från en tappad seger mot Öster. Stämningen efter 1–1-resultatet förra helgen var inte bra, berättar Maif-tränaren, samtidigt som han menar på att den tappade vinsten inte påverkade söndagens insats mot BP.

– Stämningen var som att vi hade förlorat matchen. Jag har suttit med spelarrådet och frågat om det finns några frågetecken eller någon känslighet och fått ett solklart “nej”. När man har varit så länge i en grupp känner man av sådant, och jag har inte känt av det någonting inför den här matchen. De fortsätter att vara brutalt starka både som grupp och i det psykologiska, säger Torstensson.

Mjällby vann matchen mot BP med 1–0. Klubben har elva poäng ned till Hammarby på andraplats med fem omgångar kvar att spela.