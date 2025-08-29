Mjällbys besked: Därför sprack Manneh-affären

Abdoulie Manneh var nära en övergång till grekiska Olympiakos.

Men i sista stund fallerade affären.

– Spelaren (Manneh) tackade nej till avtalet, kommenterar Maif:s klubbchef Jacob Lennartsson.

Foto: Bildbyrån

Abdoulie Mnneh var i princip klar för en övergång från Mjällby till Olympiakos. Trots att den gambiske anfallaren rest ner till Grekland för att skriva på kontraktet blåstets affären av.

Maif-sportchefen Hasse Larsson kommenterade situationen till FotbollDirekt tidigare.

– Han är kärnfrisk, så problemet måste handla om någonting annat. Det känns som att de skyller på det här för att dölja någonting annat, sa han till FD.

Under fredagen går de allsvenska serieledarna ut med varför affären inte blev av. Enligt klubbchefen Jacob Lennartsson rör det sig om att Mannehs preliminära avtal inte stämde överens med vad som senare presenterades.

– Under tisdagen genomförde Manneh sin läkarundersökning på plats utan anmärkning. När sedan klubben presenterade avtalet för Manneh låg inte detta i linje med spelaren förväntningar och tidigare diskussion med klubben, något som ledde till att spelaren tackade nej till avtalet, kommenterar han på klubbens hemsida.

Nu är Manneh tillbaka i Sverige och väntas spela i matchen mot Halmstad.