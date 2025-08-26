Exklusivt – här landar Manneh i Aten

Årets kanske största allsvenska transfer så här långt är nära – och det är Mjällby som gör det.

FotbollDirekt kan nu visa hur det såg ut när Abdoulie Manneh landade i den grekiska huvudstaden Aten.

Foto: Bildbyrån/ Privat

Abdoulie Manneh blev tillsammans med Herman Johansson matchvinnare under måndagskvällen då Mjällby AIF ryckte i den allsvenska tabelltoppen med en 2–0-seger mot Gais.

Efter det så har det varit snabba ryck för Manneh.

Redan inför gårdagens match rapporterades från flera håll att en övergång till Olympiakos är så gott som klar.

FotbollDirekt kunde även avslöja övergångssumman, som på sikt kan stiga till 52 miljoner kronor (vilket gör honom till Mjällbys dyraste försäljning genom tiderna).

Det som återstår innan affären blir helt klar är såklart att Manneh själv reser ner till Grekland för att läkarundersökas och skriva på kontraktet.

Resan ner till Grekland har nu gjorts och FD kan visa upp exklusiva bilder från när han anlänt till Aten.

Här anländer Abdoulie Manneh till Aten. Foto: Privat.

Olympiakos och en hel del press på plats för att fota och prata med Manneh när han nu anlänt. Foto: Privat.

Affären närmar sig nu att bli officiell, men som tidigare berättat så kommer anfallaren inte att lämna Mjällby förrän efter säsongen. Han kommer att lånas tillbaka under de sista månaderna.