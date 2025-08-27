Abdoulie Manneh är på plats i Grekland för att slutföra en övergång till Olympiakos.

Under eftermiddagen har nu en hastig vändning kommit – och grekiska SDNA hävdar att Mjällby-spelaren inte har klarat läkarundersökningen.

– Det är helt enkelt inte sant, säger Maif-sportchefen Hasse Larsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån.

Redan inför måndagens match mellan Gais och Mjällby rapporterades det från flera håll att en övergång till Olympiakos var så gott som klar för Abdoulie Manneh.

Igår kunde FD visa bilder på när gambiern landade i Grekland för att läkarundersökas och skriva på kontraktet. Det har han nu gjort, men uppges inte ha klarat läkarundersökningen.

Det är den grekiska sajten SDNA som menade att Manneh inte klarade de medicinska testerna och att övergången därför inte kommer att bli av. Enligt uppgifterna hittade den grekiska storklubben något som ”skulle kunna orsaka problem i framtiden”.

Mjällbys sportchef, Hasse Larsson, menar att de grekiska uppgifterna inte är korrekta.

– Det är helt enkelt inte sant att han inte har klarat medical. Vad det egentligen handlar om vet jag inte men det måste handla om någonting personligt för Abdoulie. Jag vet inte, säger Larsson till FD och fortsätter:

– Han är kärnfrisk, så problemet måste handla om någonting annat. Det känns som att de skyller på det här för att dölja någonting annat.

Om övergången kommer att bli av eller inte återstår att se. Hasse Larsson meddelar att han inväntar mer information från Olympiakos.