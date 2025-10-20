Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Mjällbys guldsäsong i bilder

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mjällby AIF är svenska mästare.
Succélaget blev mästare efter bortasegern mot IFK Göteborg.
Här är 30 bilder från Maif:s guldsäsong.

Foto: Bildbyrån

Efter bortasegern mot IFK Göteborg på Gamla ullevi stod det till sist klart att Mjällby AIF svenska mästare i fotboll för första gången i klubbens historia. Maif hade chansen att vinna guldet redan under söndagen, om tabelltvåan Hammarby tappade poäng i derbyt mot lokalrivalen AIK, men efter ”Bajens” derbyseger fick succélaget avgöra själv mot ”Blåvitt”.

Guldet säkrades redan i omgång 27 av allsvenskan.

Här är Mjällbys guldsäsong i bilder!

250330 Mjällbys Elliot Stroud deppar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Elfsborg och Mjällby den 30 mars 2025 i Borås.
Det blev poängtapp i premiäromgången efter två sena mål av Elfsborg, 30 mars. Foto: Bildbyrån
250406 Mjällbys målvakt Noel Törnqvist och Tom Pettersson jublar efter 1-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och GAIS den 6 april 2025 i Hällevik.
Tom Pettersson räddade poäng i omgång 2 med övertidsmål mot Gais, 6 april. Foto: Bildbyrån
250412 Mjällbys Nicklas Røjkjær jublar med lagkamrater efter 0-3 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Häcken och Mjällby den 12 april 2025 i Göteborg.
Första segern kom i omgång 3 mot Häcken (0–3), 12 april. Foto: Bildbyrån
250418 Mjällbys Elliot Stroud, Nicklas Røjkjær och Jacob Bergström jublar efter 2-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Hammarby den 18 april 2025 i Hällevik.
Mjällby hemmaslog Hammarby med 3–1, 18 april. Foto: Bildbyrån
250418 Mjällbys målvakt Noel Törnqvist jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Hammarby den 18 april 2025 i Hällevik.
Spelarna jublar efter segern mot Hammarby, 18 april. Foto: Bildbyrån
250427 Mjällbys Herman Johansson jublar tillsammmasn emd Axel Norén och Bork Classønn Bang-Kittilsen under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Degerfors den 27 april 2025 i Hällevik.
Mjällby slog Degerfors hemma (4–1), 27 april. Foto: Bildbyrån
250504 Mjällbys Nicklas Røjkjær och Elliot Stroud jublar efter 1-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och IFK Göteborg den 4 maj 2025 i Hällevik.
Nicklas Røjkjær avgjorde hemma mot IFK Göteborg (1–0), 4 maj. Foto: Bildbyrån
250511 Mjällbys Tom Pettersson deppar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Mjällby den 11 maj 2025 i Stockholm.
Säsongens enda (!) förlust hittills kom i omgång 8 borta mot AIK, 11 maj. Foto: Bildbyrån
250515 Mjällbys Viktor Gustafson, Alexander Johansson och Jesper Gustavsson jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Mjällby den 15 maj 2025 i Stockholm.
Seger borta mot Djurgården (1–3) i omgång 9, 15 maj. Foto: Bildbyrån
250519 Mjällbys tränare Anders Torstensson får pris som månadens tränare i april av Svensk Elitfotbolls Ola Rydén inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Brommapojkarna den 19 maj 2025 i Hällevik.
Anders Torstensson prisades som månadens tränare i april, 19 maj. Foto: Bildbyrån
250522 Mjällbys Ludwig Malachowski Thorell jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Mjällby den 22 maj 2025 i Stockholm.
Ett kraftigt roterat Mjällby bortaslog Hammarby (1–2), 22 maj. Foto: Bildbyrån
250526 Mjällbys Alexander Johansson deppar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan IFK Norrköping och Mjällby den 26 maj 2025 i Norrköping.
Det blev poängtapp borta mot IFK Norrköping efter sent kvitteringsmål, 26 maj. Foto: Bildbyrån
250630 Mjällbys Elliot Stroud jublar med lagkamrater efter 1-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Malmö FF den 30 juni 2025 i Hällevik.
Elliot Stroud räddade poäng hemma mot Malmö FF (1–1) i omgång 13, 30 juni. Foto: Bildbyrån
250630 Malmö FFs Colin Rösler tilldelas rött kort under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Malmö FF den 30 juni 2025 i Hällevik.
Den tidigare Mjällby-spelaren Colin Rösler blev utvisad, 30 juni. Foto: Bildbyrån
250705 Mjällbys Jacob Bergström jublar efter 0-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Öster och Mjällby den 5 juli 2025 i Växjö.
Jacob Bergström blev matchhjälte borta mot Östers IF (0–1), 5 juli. Foto: Bildbyrån
250705 Mjällbys Nicklas Røjkjær jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Öster och Mjällby den 5 juli 2025 i Växjö.
Succéspelaren Nicklas Røjkjær gjorde sin sista match för Mjällby, 5 juli. Foto: Bildbyrån
250714 Mjällbys spelare jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Sirius och Mjällby den 14 juli 2025 i Uppsala.
Spelarna jublade efter seger borta mot IK Sirius (1–2) i omgång 15, 14 juli. Foto: Bildbyrån
250720 Mjällbys Ludvig Tidstrand jublar efter 2-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och AIK den 20 juli 2025 i Hällevik.
Det blev hemmaseger mot AIK (2–0) i omgång 16, 20 juli. Foto: Bildbyrån
250809 Mjällbys Viktor Gustafson jublar med lagkamrater efter 1-3 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Mjällby den 9 augusti 2025 i Malmö.
Mjällby bortaslog Malmö FF med 3–1 i omgång 19, 9 augusti. Foto: Bildbyrån
250809 Mjällbys Elliot Stroud jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Mjällby den 9 augusti 2025 i Malmö.
Spelarna jublade med de tillresta supportrarna på Eleda Stadion, 9 augusti. Foto: Bildbyrån
250817 Mjällbys Uba Charles Nwokoma jublar med Elliot Stroud efter 1-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Djurgården den 17 augusti 2025 i Hällevik.
Uba Charles räddade poäng hemma mot Djurgården med kvitteringsmål på övertid, 17 augusti. Foto: Bildbyrån
250825 GAIS Amin Boudri deppar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan GAIS och Mjällby den 25 augusti 2025 i Göteborg.
Det blev bortaseger mot Gais (0–2) i allsvenskans 21:a omgång, 25 augusti. Foto: Bildbyrån
250830 Mjällbys Elliot Stroud gör 1-0 på straff under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Halmstad den 30 augusti 2025 i Hällevik.
Elliot Stroud avgjorde med sent straffmål hemma mot Halmstads BK (1–0), 30 augusti. Foto: Bildbyrån
250920 Spelare ur Mjällby deppar efter 1-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Öster den 20 september 2025 i Hällevik.
Det blev poängtapp hemma mot Östers IF (1–1) efter missad straff och sent kvitteringsmål, 20 september. Foto: Bildbyrån
250928 Mjällbys Herman Johansson jublar efter 1-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Brommapojkarna och Mjällby den 28 september 2025 i Stockholm.
Herman Johansson avgjorde med matchens enda mål borta mot BP, 28 september. Foto: Bildbyrån
250928 Mjällbys Jesper Gustavsson jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Brommapojkarna och Mjällby den 28 september 2025 i Stockholm.
Jesper Gustavsson hyllades efter sin 300:e match för Mjällby, 28 september. Foto: Bildbyrån
251004 Mjällbys Jacob Bergström jublar efter 1-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Elfsborg den 4 oktober 2025 i Hällevik.
Jacob Bergström slog till hemma mot IF Elfsborg i stormväder, 4 oktober. Foto: Bildbyrån
251004 Mjällbys Tom Pettersson och Herman Johansson jublar efter 2-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Elfsborg den 4 oktober 2025 i Hällevik.
Mjällby vann hemma mot Elfsborg (2–0), 4 oktober. Foto: Bildbyrån
251005 Mjällbys Jacob Bergström, tränare Anders Torstensson och Herman Johansson när laget gemensamt följer fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Hammarby den 5 oktober 2025 i Sölvesborg.
Det blev inget guldjubel inför landslagsuppehållet, 5 oktober. Foto: Bildbyrån
251020 Mjällbys Jacob Bergström jublar efter 0-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Mjällby den 20 oktober 2025 i Göteborg.
Jacob Bergström jublar efter ledningsmålet mot IFK Göteborg, 20 oktober. Foto: Bildbyrån
Mjällby AIF jublar efter SM-guldet, 20 oktober. Foto: Bildbyrån

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt