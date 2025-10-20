Mjällby AIF är svenska mästare.

Succélaget blev mästare efter bortasegern mot IFK Göteborg.

Här är 30 bilder från Maif:s guldsäsong.

Foto: Bildbyrån

Efter bortasegern mot IFK Göteborg på Gamla ullevi stod det till sist klart att Mjällby AIF svenska mästare i fotboll för första gången i klubbens historia. Maif hade chansen att vinna guldet redan under söndagen, om tabelltvåan Hammarby tappade poäng i derbyt mot lokalrivalen AIK, men efter ”Bajens” derbyseger fick succélaget avgöra själv mot ”Blåvitt”.

Guldet säkrades redan i omgång 27 av allsvenskan.

Här är Mjällbys guldsäsong i bilder!

Det blev poängtapp i premiäromgången efter två sena mål av Elfsborg, 30 mars. Foto: Bildbyrån

Tom Pettersson räddade poäng i omgång 2 med övertidsmål mot Gais, 6 april. Foto: Bildbyrån

Första segern kom i omgång 3 mot Häcken (0–3), 12 april. Foto: Bildbyrån

Mjällby hemmaslog Hammarby med 3–1, 18 april. Foto: Bildbyrån

Spelarna jublar efter segern mot Hammarby, 18 april. Foto: Bildbyrån

Mjällby slog Degerfors hemma (4–1), 27 april. Foto: Bildbyrån

Nicklas Røjkjær avgjorde hemma mot IFK Göteborg (1–0), 4 maj. Foto: Bildbyrån

Säsongens enda (!) förlust hittills kom i omgång 8 borta mot AIK, 11 maj. Foto: Bildbyrån

Seger borta mot Djurgården (1–3) i omgång 9, 15 maj. Foto: Bildbyrån

Anders Torstensson prisades som månadens tränare i april, 19 maj. Foto: Bildbyrån

Ett kraftigt roterat Mjällby bortaslog Hammarby (1–2), 22 maj. Foto: Bildbyrån

Det blev poängtapp borta mot IFK Norrköping efter sent kvitteringsmål, 26 maj. Foto: Bildbyrån

Elliot Stroud räddade poäng hemma mot Malmö FF (1–1) i omgång 13, 30 juni. Foto: Bildbyrån

Den tidigare Mjällby-spelaren Colin Rösler blev utvisad, 30 juni. Foto: Bildbyrån

Jacob Bergström blev matchhjälte borta mot Östers IF (0–1), 5 juli. Foto: Bildbyrån

Succéspelaren Nicklas Røjkjær gjorde sin sista match för Mjällby, 5 juli. Foto: Bildbyrån

Spelarna jublade efter seger borta mot IK Sirius (1–2) i omgång 15, 14 juli. Foto: Bildbyrån

Det blev hemmaseger mot AIK (2–0) i omgång 16, 20 juli. Foto: Bildbyrån

Mjällby bortaslog Malmö FF med 3–1 i omgång 19, 9 augusti. Foto: Bildbyrån

Spelarna jublade med de tillresta supportrarna på Eleda Stadion, 9 augusti. Foto: Bildbyrån

Uba Charles räddade poäng hemma mot Djurgården med kvitteringsmål på övertid, 17 augusti. Foto: Bildbyrån

Det blev bortaseger mot Gais (0–2) i allsvenskans 21:a omgång, 25 augusti. Foto: Bildbyrån

Elliot Stroud avgjorde med sent straffmål hemma mot Halmstads BK (1–0), 30 augusti. Foto: Bildbyrån

Det blev poängtapp hemma mot Östers IF (1–1) efter missad straff och sent kvitteringsmål, 20 september. Foto: Bildbyrån

Herman Johansson avgjorde med matchens enda mål borta mot BP, 28 september. Foto: Bildbyrån

Jesper Gustavsson hyllades efter sin 300:e match för Mjällby, 28 september. Foto: Bildbyrån

Jacob Bergström slog till hemma mot IF Elfsborg i stormväder, 4 oktober. Foto: Bildbyrån

Mjällby vann hemma mot Elfsborg (2–0), 4 oktober. Foto: Bildbyrån

Det blev inget guldjubel inför landslagsuppehållet, 5 oktober. Foto: Bildbyrån

Jacob Bergström jublar efter ledningsmålet mot IFK Göteborg, 20 oktober. Foto: Bildbyrån