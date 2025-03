Nabil Bahoui om att möta AIK: ”Lite speciellt”

Nabil Bahouis övergång till Brommapojkarna kom från nära ingenstans.

Nu gör han sig förberedd på allsvensk premiär – och att få möta sin gamla klubb AIK.

– Vi får se hur det blir, jag har inte tänkt så långt än. Jag försöker bara överleva dagen typ, säger 34-åringen till Expressen.

Det var under deadline day som Nabil Bahoui, 34, presenterades som ny spelare i Brommapojkarna.



De senaste åren har den tidigare AIK-spelaren hållit till i Mellanöstern, först i Qatar SC och sedan i Iranska Persepolis. Kontraktet med den senare klubben bröt Bahoui för över ett år sedan, och sedan dess har inte 34-åringen spelat en enda tävlingsmatch.



Det ser han fram emot att göra nu, med Brommapojkarna som han har sajnat ett korttidskontrakt fram till sommaren med. Bahoui berättar om hur det gick till.



– Jag kollade med BP om jag kunde få träna med P19 eller P17, och det fick jag. Jag var bara så tacksam över att få hålla i gång. Jag ville inte störa verksamheten på något sätt eller ta plats så. Sen gick det snabbt och jag fick börja träna med A-laget, säger han till Expressen.



Den 25:e maj inträffar något speciellt för Nabil Bahoui. Då ställs han BP mot AIK och 34-åringen kommer att möta laget han har spelat 180 matcher för.



– Ah, okej. Trevligt. Ja, jag visste ju att vi skulle möta dem hemma under vårsäsongen, säger Bahoui och fortsätter:



– Det är svårt att svara på nu. Men lite speciellt, eftersom jag varit där i många år. Och det har gått bra. Vi får se hur det blir, jag har inte tänkt så långt än. Jag försöker bara överleva dagen typ.



Under lördagen premiärspelar Brommapojkarna mot BK Häcken på Bravida arena. Matchen har avspark vid 17.30.

Video BPs tränare inför säsongsstarten: ”Svårersatt för vilken klubb som helst”