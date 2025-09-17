Norrköping: ”Polisens nya villkor riskerar att få negativa konsekvenser”

Polisens nya krav kring maskeringsförbud rör upp känslor i fotbolls-Sverige.

Efter Malmö FF och Stockholmsklubbarna är IFK Norrköping nästa klubb att rikta kritik.

”IFK Norrköping anser att detta är ett beklagligt avsteg från den tidigare exkluderingsstrategin”, skriver klubben i ett uttalande.

Under den kommande allsvenska omgången kommer polisens nya villkor gällande maskering att införas. Då kommer matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekommer, att avbrytas av arrangörerna (klubbarna).

Polisens nya krav har rört upp starka känslor runt om i landet, och så sent som i går riktade Svensk elitfotboll kritik mot villkoren i ett uttalande. Senare under tisdagskvällen publicerade Djurgården, Hammarby och AIK en gemensam kommuniké där Stockholmsklubbarna beskrev det som ”väldigt olyckligt och förvånande” att polisen valt att frångå den tidigare etablerade exkluderingsstrategin.

AIK-supportrar med kritiska budskap mot polisen. Foto: Bildbyrån

Sedan dess har även Malmö FF valt utrycka sig i frågan.

– Vi tycker att det är jättebra att Svenska Elitfotboll, Stockholmsklubbarna och Malmö har kommunicerat ut kritik. Vi är själva väldigt kritiska mot det här men jag tror att det är ganska viktigt att hela den samlade fotbollen ser att detta inte är en bra lösning, för att allmänheten ska förstå. Det är, precis som Stockholmsklubbarna säger, en kontraproduktiv lösning, sa Tryggve Pederby, ordförande i Svenska supporterunionen, till FotbollDirekt tidigare under onsdagen.

”Ett beklagligt avsteg”

Nu är IFK Norrköping nästa klubb att rikta kritik mot polisens nya villkor.

”IFK Norrköping anser att detta är ett beklagligt avsteg från den tidigare exkluderingsstrategin, som innebär att de specifika individer som begår brott ska lagföras, snarare än att en kollektiv bestraffning tillämpas. Vår uppfattning är att modellen varit framgångsrik, och att IFK Norrköping och svensk fotboll i stort bedriver ett aktivt arbete där vi går mot allt tryggare evenemang”, skriver klubben bland annat i ett uttalande under onsdagen.

Platinumcars arena. Foto: Bildbyrån

”Vi förhåller oss till den aktuella situationen och vidtar alla åtgärder vi kan. IFK Norrköping håller med om att maskering används för att kunna begå lagbrott, men delar inte uppfattningen att de nya kraven är rätt väg att gå. De nya villkoren är ett avsteg från exkluderingsstrategin och den dialog och samverkan som IFK Norrköping förespråkar. Polismyndigheten nya villkor riskerar att få negativa konsekvenser – kortsiktigt i form av avbrutna matcher och långsiktigt i form av en förtroendekris mellan arrangörer, supportrar och polis. Det gynnar inte någon”, fortsätter Norrköping.

”Pekings” kommuniké är signerad av Erik Grundtman, säkerhetschef, André Skagervik, klubbdirektör, och Martin Gyllix, ordförande.