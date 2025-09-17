Helgens allsvenska matcher kommer att avbrytas om ”organiserad maskering” förekommer på läktarna.

Det hoppas Svenska Fotbollssupporterunionens ordförande, Tryggve Pederby, inte kommer att hända.

– Om polisen håller kvar det här kommer de att förstå att det är helt omöjligt, säger SFSU-ordföranden till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under den kommande allsvenska omgången kommer polisens nya villkor gällande maskering att införas. Det innebär att matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekommer, kommer att avbrytas av arrangörerna/klubbarna.

Detta har under de senaste dagarna varit ett omdiskuterat ämne och så sent som i går gick de tre Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby ut med en kommuniké där man förklarade att man motsatte sig det nya villkoret med tillhörande förklaring.

I den skrev de bland annat:

”Exkluderingsstrategin har varit väldigt framgångsrik. De senaste två säsongerna har antalet brott mot ordningslagen halverats inom svensk fotboll samtidigt som publikutvecklingen går kraftigt framåt. Det finns en stor enighet om att detta är sättet svensk fotboll bör arbeta på i syfte att maximera publiktillväxt och minimera ordningsstörningar på våra läktare. Därför är det väldigt olyckligt och förvånande att Polismyndigheten, som alltså lyder under Justitiedepartementet, kommer med ett krav som går i precis motsatt riktning”.

Tryggve Pederby är ordförande för SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen, som även de är kritiska till polisens nya villkor.

– Vi tycker att det är jättebra att Svenska Elitfotboll, Stockholmsklubbarna och Malmö har kommunicerat ut kritik. Vi är själva väldigt kritiska mot det här men jag tror att det är ganska viktigt att hela den samlade fotbollen ser att detta inte är en bra lösning, för att allmänheten ska förstå. Det är, precis som Stockholmsklubbarna säger, en kontraproduktiv lösning, säger Tryggve Pederby till FotbollDirekt.

Tryggve Pederby. Foto: Bildbyrån

Att SFSU, 08-klubbarna, Malmö FF och SEF är kritiska mot det nya villkoret har sitt ursprung i att man frångår den så kallade exkluderingsstrategin.

– Det finns många aspekter i det. Dels ser vi att man genom det här går ifrån exkluderingsstrategin. Istället för att straffa individen som begår ett brott håller vi på att göra en tillbakagång till perioden under villkorstrappan. Vi har haft en väldigt positiv ordningstrend med mycket färre större incidenter på våra läktare under den senaste tiden. Det vi ser i det här är att, om jag står på läktaren, och det är ett gäng en bit längre bort som maskerar sig så kommer jag inte att få se matchen. Med sättet de har applicerat de här villkorskraven kommer det inte att finnas någon långsiktig lösning, säger Pederby och fortsätter:

– Klubbarna kommer att vara tvungna att avbryta matchen. Maskeringen kommer inte att försvinna och vi kommer inte att kunna starta upp matcherna igen. Vår stora oro är att polisens villkorskrav kommer att leda till att matchen inte kommer att slutföras. Vi står inför en väldigt rolig omgång där vi fortsätter den publikfest som allsvenskan är – och så kommer det här lite från ingenstans. Med vår syn på saken handlar det också om att, vilket även SEF tryckte på, att man går från den dialogbaserade modellen som vi har varit stolta över tidigare i svensk fotboll och där vi internationellt har setts som ett föregångsland. Att polis, fotbollsorganisationer, klubbar och supportrar sätter sig ner och pratar. Vi har varit med och pratat om detta samt riktat vår kritik mot detta. Vi var de första som fick reda på det här. Det är en grej att man möts och en annan sak att man faktiskt lyssnar på varandra. Där känner vi att man har gått ifrån det, från polisens håll, vilket vi ser som väldigt besvärligt.

”Vi var den första parten att få reda på det”

Hur har er dialogen med polisen sett ut angående de nya villkoren och varför tror du att de har valt att gå den här vägen?

– Vi har haft två möten med Per Engström på NOA i år. Under det senaste mötet var vi egentligen den första parten som fick reda på att det här skulle ske konkret under den kommande omgången.

När var detta?

– För två-tre veckor sedan ungefär, säger Pederby och fortsätter:

– Jag var personligen inte med men vi uttryckte i vår kritik att det här inte kommer att fungera. Vi har en ganska nära kontakt med SEF och jag tror inte att vi riktigt var beredda på att vi skulle få informationen först. Men vi informerade SEF som sedan tog kontakt med polisen. De var själva väldigt förvirrade över att det här kom och har varit kritiska till detta rakt igenom, även om Per Engström och Noa vill få det att låta som att fotbollen och vi är med på tåget – vilket vi inte är. Sedan mötet har vi inte haft någon dialog med polisen på nationell nivå. Då har vi sett att Svensk Elitfotboll som har tagit över den facklan de senaste veckorna. Vi har ju kontakt med Per så om han hade några frågor till oss har han alltid möjlighet att ringa upp oss.

Per Engström. Foto: Bildbyrån

Att SFSU var de första att ta del av polisens nya villkor för maskeringsförbudet kan framstå som något märkligt då de som berörs av detta i störst utsträckning är klubbarna, det vill säga SEF. Det håller Pederby med om och menar att det kom lite som en chock.

– Det instämmer jag i, och det var en ganska stor förvirring hos oss i början. Vi visste inte riktigt om det här var någon som var allmänt känd men sedan visade det sig att SEF inte hade fått den informationen. Sedan kom det ut en mer officiell skrivning till alla klubbar men det var egentligen vi som var den första parten att få reda på att detta kommer att ske konkret i omgång 24.

SFSU-ordföranden förväntar sig att polisen tänker om

Tror du att klubbarnas vädjan om att ta bort kravet kommer att få någon effekt inför helgen?

– Min förhoppning är att polisen faktiskt lyssnar till hela fotbollsrörelsens kritik mot det här och den samlade expertisen som finns. Jag hoppas att man tar ett steg tillbaka och tänker om. Det förväntar jag mig att en statlig myndighet gör, att man jobbar faktabaserat och har ordentliga konsekvensanalyser. Polisen ska ju verka efter proportionalitetsprincipen, och det är min förhoppning. Om det kommer ske eller inte, det är en annan fråga. Det finns en risk att vi kommer att ha en omgång där matcherna avbryts och jag ser en stor risk att matcherna inte kommer att spelas färdigt. Detta då polisen kommer att sätta klubbarna i en situation där matcherna kommer att avbrytas, samtidigt som klubbarna själva inte har något mandat att gå in på läktarna och ta bort maskering eller liknande. Det kommer liksom att bli ett vakuum där ingen kommer att kunna agera men ingen kommer att få köra igång igen heller.

De nya villkoren ska i nuläget införas under den kommande allsvenska omgången. Däremot tror inte Tryggve Pederby att det är en del i den svenska fotbollens framtid.

– Nej, jag tror inte att det här kommer vara framtiden för svensk fotboll. Om de håller kvar det här till den kommande omgången kommer de förstå att det här är helt omöjligt och att det kommer bli en hel röra. Om det här sättet att man går från exkluderingsstrategin och ett dialogbaserat arbete, det är upp till polisen. Min förhoppning är att vi inte är på väg dit, men det är polisen själva som kommer att få svara på det, avslutar Tryggve Pederby.