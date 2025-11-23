Norrköpings supportrar kastade kläderna: ”Befogat”

Efter IFK Norrköpings 0–3-förlust mot Örgryte kastade frustrerade supportrar sina blåställ mot spelarna .

Detta är ett agerande som lagkapten Christoffer Nyman kallar ”befogat”.

– Det är helt befogat. Fansen var där för oss, men vi gjorde inte jobbet, säger han till Expressen.



IFK Norrköping gick in i kvalmatchen på Gamla Ullevi efter sex raka förluster och med en tydlig markering från läktaren. Supportrarna bar blåställ för att symbolisera att jobbet måste göras. Men laget föll tungt med 3–0, och kritiken från både fans och experter blev hård.

Vid slutsignalen möttes spelarna av burop, och supportrarna kastade sina blåställ ner på planen när laget gick fram för att tacka.

Hundratals plagg låg kvar efter matchen.

Lagkaptenen Christoffer Nyman hade förståelse för reaktionen:



Inför returen hemma nästa lördag måste IFK Norrköping vända ett tremålsunderläge för att undvika degradering till superettan.

– Det är inte slut än, vi ska göra det mycket bättre på hemmaplan, säger Nyman.