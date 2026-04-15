Nya bakslaget – Holmén väntas bli borta länge: ”Det värsta tänkbara”

Gais har det tufft med skador i år.

Landslagsspelaren Gustav Lundgren drog hälsenan på uppvärmingen inför premiärmatchen.

Nu kommer ett bytt avslag, Kevin Holméns korsband är troligtvis av.

– Troligtvis är det det värsta tänkbara, att korsbandet är av. Det lutar åt det, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Gais hade en succésäsong förra året. I år ska de spela i Europa men Göteborgslaget kommer behöva klara sig utan två kuggar. Gustav Lundgren och Kevin Holmén. Den förstnämnda drog hälsenan på uppvärmningen inför premiären mot Djurgården i början av april och kommer missa både Gais säsong och VM. Nu har klubben drabbats av ännu ett bakslag.

Kevin Holmén har varit utanför truppen den senaste tiden på grund av en skada han ådrog sig på träning. Nu har han själv bekräftat att det troligtvis rör sig om en korsbandsskada.

– Jag fattade ganska snabbt att det inte kändes bra. När det knäcktes till var det som att hela kroppen gjorde ont. Det ser inte ljust ut, säger Holmén till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Troligtvis är det det värsta tänkbara, att korsbandet är av. Det lutar åt det.

Detta innebär att Holmén troligtvis missar hela säsongen, men han har som mål att komma tillbaka starkare.

– Man kommer ju missa många roliga saker i år. Säsongen är ju över om det är det värsta, så man får väl vara deppig och göra operationen för att sen komma tillbaka starkare. Jag har känt mig jättebra under vintern, det kändes som mitt år i år. Det är fan alltså…